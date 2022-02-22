Адвокаты Роналду мешают публикации показаний свидетелей по делу об изнасиловании модели

В полицейских файлах содержатся свидетельские показания, электронные письма, записи с камер видеонаблюдения и медицинские отчеты.

По данным журналистов, юристы суперзвезды "МЮ" препятствует обнародованию подробностей дела об изнасиловании в Лас-Вегасе 2009 года. Об этом сообщает Mirror.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Криштиану Роналду пытается не допустить публикацию свидетельских показаний, которые связаны с делом об изнасиловании в Лас-Вегасе 2009 года. Делается это якобы с тем, чтобы защитить людей от нежелательного риска.

Криштиану Роналду категорически отрицает свою причастность к изнасилованию американской модели Кэтрин Майорги, которое, по утверждениям женщины, имело место в отеле Palms 12 июня 2009 года.

Футболист сборной Португалии первоначально пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке и выплатил Майорге 374 тыс. долларов. Сейчас истец требует взыскать с футболиста дополнительные 56 млн фунтов стерлингов (75 млн долларов) в качестве компенсации за ущерб.

Адвокаты Роналду подали два отдельных заявления, пытаясь воспрепятствовать публикации полицейских файлов, в которых содержатся свидетельские показания, электронные письма, записи с камер видеонаблюдения и медицинские отчеты.

Прежде адвокаты футболиста настаивали, что основная часть этих данных была незаконно собрана сайтом Football Leaks.

Теперь же они утверждают, что публикация файлов поставит под угрозу свидетелей.

Представители юридической компании, которая представляет интересы футболиста, заявляют, что файлы не следует публиковать из соображений безопасности самого Роналду, истца Кэтрин Майорги, свидетелей и всех, кто предоставил эти данные.

Ранее Фокус сообщал, что боссы "Манчестер Юнайтед" разрешат Криштиану Роналду уйти из команды следующим летом. Будущее португальца в английском клубе зависит от того, сумеет ли команда попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне.