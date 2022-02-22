Адвокати Роналду заважають публікації свідчень у справі про зґвалтування моделі

У поліцейських файлах містяться показання свідків, електронні листи, записи з камер відеоспостереження та медичні звіти.

За даними журналістів, юристи суперзірки "МЮ" перешкоджають оприлюдненню подробиць справи про зґвалтування в Лас-Вегасі 2009 року. Про це повідомляє Mirror.

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Кріштіану Роналду намагається не допустити публікацію показань свідків, пов'язаних зі справою про зґвалтування в Лас-Вегасі 2009 року. Робиться це нібито для того, щоб захистити людей від небажаного ризику.

Кріштіану Роналду категорично заперечує свою причетність до зґвалтування Кетрін Майорги, яке, за твердженням жінки, мало місце в готелі Palms 12 червня 2009 року.

Футболіст збірної Португалії спочатку намагався врегулювати питання в досудовому порядку та виплатив Майорзі 374 тис. доларів. Наразі позивачка вимагає стягнути з футболіста додаткові 56 млн фунтів стерлінгів (75 млн доларів) як компенсацію за збитки.

Адвокати Роналду подали дві окремі заяви, намагаючись перешкодити публікації поліцейських файлів, у яких містяться показання свідків, електронні листи, записи з камер відеоспостереження та медичні звіти.

Насамперед адвокати футболіста наполягали, що основна частина цих даних була незаконно зібрана сайтом Football Leaks.

Тепер вони стверджують, що публікація файлів поставить під загрозу свідків.

Представники юридичної компанії, яка представляє інтереси футболіста, заявляють, що файли не слід публікувати з міркувань безпеки самого Роналду, позивачки Кетрін Майорги, свідків і всіх, хто надав ці дані.

Раніше Фокус повідомляв, що боси "Манчестер Юнайтед" дозволять Кріштіану Роналду піти з команди наступного літа. Майбутнє португальця в англійському клубі залежить від того, чи зуміє команда потрапити до Ліги чемпіонів цього сезону.