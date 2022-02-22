Если бы у руля "Дженоа" стояли итальянцы, Шевченко бы даже не предложили работу, - Босянок

Команда два месяца под руководством Шевченко выглядела абсолютно глухонемой и пугливой, напомнил эксперт.

Известный украинский комментатор Денис Босянок, специализирующийся в итальянском футболе, высказал свое мнение о первой работе Андрея Шевченко в качестве тренера клуба. Об этом сообщает FanDay.

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По словам Босянка, со стороны Шевченко это был сознательный выбор: принять команду со дна турнирной таблицы. Украинскому тренеру предложили хороший контракт, и он принял вызов.

"Ему просто надоело сидеть без работы", — объяснил эксперт, по мнению которого, Шевченко все же стоило начинать свою тренерскую деятельность с низов — с юношеских футбольных команд, поскольку это естественный путь становления любого тренера.

"После увольнения предыдущего наставника "Дженоа" Давиде Баллардини команда в течение двух месяцев под руководством Шевченко выглядела абсолютно глухонемой и пугливой командой, — напомнил Босянок. — Все матчи пустые – как под копирку".

По его словам, Шевченко еще долго терпели, потому что, как правило, в Италии тренеры при таких результатах живут не дольше трех туров.

Специалист считает, что если бы клубом из Генуи руководили не американцы, а итальянцы, легенде Милана и вовсе не предложили бы эту работу.

Ранее Фокус сообщал, что Андрея Шевченко не назначили тренером сборной Польши из-за его давней дружбы с российским олигархом Романом Абрамовичем. Владелец "Челси" спонсирует российскую сборную, с которой Польша будет играть в стыковом матче отбора на ЧМ-2022.