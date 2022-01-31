Не Шевченко: поляки определились, кто будет тренировать их сборную

Андрея Шевченко не взяли на должность из-за давней дружбы с российским олигархом Романом Абрамовичем. Бизнесмен спонсирует российскую сборную, с которой поляки будут играть в первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В Польше назначили главного тренера сборной по футболу. Им стал польский футболист и тренер Чеслав Михневич, сообщил на своей странице в Twitter президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша.

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До назначения Михневич возглавлял тренерский штаб польского футбольного клуба "Легия". До тренерской деятельности выступал на позиции голкипера в ряде польских клубов. Контракт со специалистом заключен до конца 2022 года с возможностью продления.

"После разговоров, анализа и долгих размышлений я сделал выбор, которым доволен, и считаю его наилучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня конкретикой своих планов. Наша главная цель — матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на чемпионат мира в Катаре", — сказал глава Польского футбольного союза Чезаре Кулеша.

Пост главного тренера поляков был вакантен с декабря, когда ушел португалец Паулу Соуза. На него всерьез претендовал Андрей Шевченко, который ушел из "Дженоа". Тренируя поляков, по информации польских СМИ, украинский специалист получал бы 2,5 млн евро в год. Однако его не назначили по весьма любопытной причине. Дело в том, что возможный дебют Шевченко в сборной Польши пришелся бы на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной России. А Шевченко связывают тесные дружеские связи с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, который, по неофициальной информации, на протяжении многих лет причастен к финансированию сборной России.

Отметим, что 15 января "Дженоа" объявил об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера. За несколько месяцев тренерства Шевченко в итальянском клубе команда выиграла только один матч из 11. Клуб находится на грани перехода в низшую лигу из Серии А.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко вернуться работать домой. После расторжения договора, "Дженоа" должны выплатить Шевченко 20 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта.