"Все детали согласованы": Андрей Шевченко возглавит сборную Польши, — СМИ

По информации польских СМИ, украинскому специалисту будут платить 2,5 млн евро в год.

Бывший главный тренер итальянского ФК "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить польскую национальную сборную. Об этом сообщает проект vZbirna, ссылаясь на свои источники.

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Утверждается, что Андрей Шевченко согласовал все детали со сборной Польши. Украинский специалист будет получать 2,5 млн евро в год. Часть средств будет оплачивать Польский футбольный союз, а остальную часть — спонсоры.

Также заявляется, что украинскому тренеру осталось согласовать все нюансы по контракту с "Дженоа".

Отметим, что 15 января "Дженоа" объявил об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера. За несколько месяцев тренерства Шевченко в итальянском клубе команда выиграла только один матч из 11. Клуб находится на грани перехода в низшую лигу из Серии А.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко вернуться работать домой. После расторжения договора, "Дженоа" должны выплатить Шевченко 20 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта.