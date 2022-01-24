"Усі деталі погоджені": Андрій Шевченко очолить збірну Польщу, — ЗМІ

За інформацією польських ЗМІ, українському фахівцю платитимуть 2,5 млн євро на рік.

Колишній головний тренер італійського ФК "Дженоа" та збірної України Андрій Шевченко погодився очолити польську Національну збірну. Про це повідомляє проєкт vZbirna, посилаючись на свої джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Стверджується, що Андрій Шевченко погодив усі деталі зі збірною Польщі. Український фахівець отримуватиме 2,5 млн євро на рік. Частину коштів оплачуватиме Польська футбольна спілка, а решту — спонсори.

Також заявляється, що українському тренеру залишилося узгодити усі нюанси за контрактом із "Дженоа".

Зазначимо, що 15 січня "Дженоа" оголосив про звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера. За кілька місяців тренерства Шевченка в італійському клубі команда виграла лише один матч із 11. Клуб перебуває на межі переходу до нижчої ліги із Серії А.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Андрію Шевченку повернутись працювати додому. Після розірвання договору "Дженоа" мають виплатити Шевченку 20 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту.