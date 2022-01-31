Не Шевченко: поляки визначилися, хто тренуватиме їхню збірну

Андрія Шевченка не взяли на посаду через давню дружбу з російським олігархом Романом Абрамовичем. Бізнесмен спонсорує російську збірну, з якою поляки гратимуть у першому матчі плей-оф відбору на ЧС-2022.

У Польщі призначили головного тренера збірної з футболу. Ним став польський футболіст та тренер Чеслав Міхневич, повідомив на своїй сторінці у Twitter президент Польського футбольного союзу (PZPN) Чезаре Кулеша.

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До призначення Міхневич очолював тренерський штаб польського футбольного клубу "Легія". До тренерської діяльності виступав на позиції голкіпера у низці польських клубів. Контракт із спеціалістом укладено до кінця 2022 року з можливістю продовження.

"Після розмов, аналізу та довгих роздумів я зробив вибір, яким задоволений, і вважаю його найкращим із можливих у нинішніх умовах. Тренер Міхневич переконав мене конкретикою своїх планів. Наша головна мета — матчі плей-оф і, як ми обидва вважаємо, вихід на чемпіонат світу в Катарі", — сказав голова Польської футбольної спілки Чезаре Кулеша.

Пост головного тренера поляків була вакантною з грудня, коли пішов португалець Паулу Соуза. На нього серйозно претендував Андрій Шевченко, який пішов із "Дженоа". Тренуючи поляків, за інформацією польських ЗМІ, український фахівець отримував би 2,5 млн. євро на рік. Проте його не призначили з дуже цікавої причини. Справа в тому, що можливий дебют Шевченка у збірній Польщі припав би на матч плей-оф відбору на ЧС-2022 проти збірної Росії. А Шевченка пов'язують тісні дружні зв'язки з власником "Челсі" Романом Абрамовичем, який, за неофіційною інформацією, багато років причетний до фінансування збірної Росії.

Зазначимо, що 15 січня "Дженоа" оголосив про звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера. За кілька місяців тренерства Шевченка в італійському клубі команда виграла лише один матч із 11. Клуб перебуває на межі переходу до нижчої ліги із Серії А.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Андрію Шевченку повернутися працювати додому. Після розірвання договору "Дженоа" мають виплатити Шевченку 20 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту.