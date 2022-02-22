Якби біля керма "Дженоа" стояли італійці, Шевченко навіть не запропонували б роботу, — Босянок
Команда два місяці під керівництвом Шевченка мала абсолютно глухонімий і полохливий вигляд, нагадав експерт.
Відомий український коментатор Денис Босянок, який спеціалізується на італійському футболі, висловив свою думку про першу роботу Андрія Шевченка як тренера клубу. Про це повідомляє FanDay.
За словами Босянка, з боку Шевченка це був свідомий вибір — прийняти команду з дна турнірної таблиці. Українському тренеру запропонували хороший контракт, і він прийняв виклик.
"Йому просто набридло сидіти без роботи", — пояснив експерт, на думку якого, Шевченку все ж таки варто було починати свою тренерську діяльність з низів — із юнацьких футбольних команд, оскільки це природний шлях становлення будь-якого тренера.
"Після звільнення попереднього наставника "Дженоа" Давіде Баллардіні команда протягом двох місяців під керівництвом Шевченка мала вигляд абсолютно глухонімої та полохливої команди, — нагадав Босянок. — Усі матчі порожні – як під копірку".
За його словами, Шевченка ще довго терпіли, бо, як правило, в Італії тренери за таких результатів живуть не довше трьох турів.
Фахівець вважає, що якби клубом із Генуї керували не американці, а італійці, легенді Мілана й зовсім не запропонували б цю роботу.
Раніше Фокус повідомляв, що Андрія Шевченка не призначили тренером збірної Польщі через його давню дружбу з російським олігархом Романом Абрамовичем. Власник "Челсі" спонсорує російську збірну, з якою Польща гратиме в стиковому матчі відбору на ЧС-2022.