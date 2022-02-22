Якби біля керма "Дженоа" стояли італійці, Шевченко навіть не запропонували б роботу, — Босянок

Команда два місяці під керівництвом Шевченка мала абсолютно глухонімий і полохливий вигляд, нагадав експерт.

Відомий український коментатор Денис Босянок, який спеціалізується на італійському футболі, висловив свою думку про першу роботу Андрія Шевченка як тренера клубу. Про це повідомляє FanDay.

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За словами Босянка, з боку Шевченка це був свідомий вибір — прийняти команду з дна турнірної таблиці. Українському тренеру запропонували хороший контракт, і він прийняв виклик.

"Йому просто набридло сидіти без роботи", — пояснив експерт, на думку якого, Шевченку все ж таки варто було починати свою тренерську діяльність з низів — із юнацьких футбольних команд, оскільки це природний шлях становлення будь-якого тренера.

"Після звільнення попереднього наставника "Дженоа" Давіде Баллардіні команда протягом двох місяців під керівництвом Шевченка мала вигляд абсолютно глухонімої та полохливої команди, — нагадав Босянок. — Усі матчі порожні – як під копірку".

За його словами, Шевченка ще довго терпіли, бо, як правило, в Італії тренери за таких результатів живуть не довше трьох турів.

Фахівець вважає, що якби клубом із Генуї керували не американці, а італійці, легенді Мілана й зовсім не запропонували б цю роботу.

Раніше Фокус повідомляв, що Андрія Шевченка не призначили тренером збірної Польщі через його давню дружбу з російським олігархом Романом Абрамовичем. Власник "Челсі" спонсорує російську збірну, з якою Польща гратиме в стиковому матчі відбору на ЧС-2022.