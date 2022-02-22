"Аякс" выплатит 7,8 млн евро семье Абдельхака Нури и навсегда закрепит за ним 34-й игровой номер

Из-за сердечной аритмии футболист потерял сознание прямо на поле, впоследствии оказалось, что повреждены основные функции его мозга.

Руководство амстердамского "Аякса" согласилось выплатить компенсацию родственникам своего воспитанника Абдельхака Нури, который потерял трудоспособность, возможно, из-за неправильно оказанной медицинской помощи. Об этом сообщает Mirror.

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В 2017 году во время товарищеского матча амстердамцев "Аякса" с бременским "Вердером" полузащитник команды Абдельхак Нури из-за сердечной аритмии упал и потерял сознание. Его доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Поначалу предполагалось, что подающему большие надежды футболисту ничего не угрожает, но впоследствии выяснилось, что у Нури необратимое повреждение головного мозга.

Результаты исследований показали, что основная часть мозга не функционирует, а вероятность ее восстановления сведена к нулю.

[ + – ] Акция фанатов "Аякса" в поддержку футболиста.

В 2020 году родственники 24-летнего нидерландца марокканского происхождения сообщили позитивную информацию о его прогрессе после выхода из комы. Он был переведен на домашнее лечение. Спустя несколько дней "Аякс" расторг контракт с футболистом.

Накануне, 21 февраля, появилась информация о том, что руководство клуба договорилось о выплате семье Нури 7,8 млн евро компенсации за понесенный ущерб и "потерю трудоспособности" спортсмена.

Представители клуба согласились с тем, что спортсмену недолжным образом оказывали медицинскую помощь.

Также клуб пообещал продолжать покрывать расходы по уходу за пострадавшим.

Чем известен Абдельхак Нури?

Абдельхак Нури считался одним из самых перспективных полузащитников в мировом футболе, его талант плеймейкера сравнивали с испанцем Андресом Иньестой. Но за первую команду амстердамцев футболист успел сыграть только девять матчей.

[ + – ] Болельщики амстердамского клуба у дома Абдельхака Нури.

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