"Аякс" виплатить 7,8 млн євро сім'ї Абдельхака Нурі та назавжди закріпить за ним 34-й ігровий номер

Через серцеву аритмію футболіст втратив свідомість прямо на полі, згодом виявилося, що пошкоджено основні функції його мозку.

Керівництво амстердамського "Аякса" погодилося виплатити компенсацію родичам свого вихованця Абдельхака Нурі, який втратив працездатність, можливо через неправильно надану медичну допомогу. Про це повідомляє Mirror.

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2017 року під час товариського матчу амстердамців "Аякса" з бременським "Вердером" півзахисник команди АбдельхакНурі через серцеву аритмію впав і знепритомнів. Його доправили до лікарні та ввели в штучну кому. Спочатку передбачалося, що футболісту, який подає великі надії, нічого не загрожує, але згодом з'ясувалося, що в Нурі незворотне пошкодження головного мозку.

Результати досліджень показали, що основна частина мозку не функціонує, а можливість її відновлення зведена до нуля.

[ + – ] Акція фанатів "Аякса" на підтримку футболіста.

2020 року родичі 24-річного нідерландця марокканського походження повідомили позитивну інформацію про його прогрес після виходу з коми. Його перевели на домашнє лікування. Через кілька днів "Аякс" розірвав контракт із футболістом.

Напередодні, 21 лютого, з'явилася інформація про те, що керівництво клубу домовилося про виплату сім'ї Нурі 7,8 млн євро компенсації за завдану шкоду та "втрату працездатності" спортсмена.

Представники клубу погодилися, що спортсмену неналежним чином надавали медичну допомогу.

Також клуб пообіцяв продовжувати покривати витрати на догляд за постраждалим.

Чим відомий Абдельхак Нурі?

Абдельхак Нурі вважався одним із найперспективніших півзахисників у світовому футболі, його талант плеймейкера порівнювали з іспанцем Андресом Іньєстою. Але за першу команду амстердамців футболіст встиг зіграти лише дев'ять матчів.

[ + – ] Уболівальники амстердамського клубу біля будинку Абдельхака Нурі.

Раніше Фокус повідомляв, що новачок "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг забив свій перший хет-трик. "Синьо-гранатові" вперше з 1993 року розгромили "Валенсію" на "Місталі". Ці три очки дозволили команді піднятися на четвертий рядок у турнірній таблиці іспанської Прімери.