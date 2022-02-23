Теннисист Александр Зверев назвал судью идиотом и сломал о его стул ракетку (видео)

Немецкому теннисисту русского происхождения запретили участвовать в турнире в Акапулько из-за неспортивного поведения.

Теннисиста Александра Зверева, который выступает за Германию, дисквалифицировали на турнире ATP в мексиканском Акапулько. После поражения в матче парного разряда спортсмен не совладал с эмоциями и принялся бить ракеткой по вышке, на которой сидел главный судья матча. Об этом сообщает The Sun.

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Теннисист участвовал в матче вместе с бразильцем Марсело Мело, их соперниками были британец Ллойд Глэсспул и финн Харри Хелиоваара. Матч 1/8 финала завершился со счетом 2:6, 6:4, [6:10].

24-летний Зверев проиграл решающий тай-брейк: 10-6. После победного эйса от Глэсспула немец пожал руку оппоненту, а подходя к судье, не смог сдержаться. Выплеск эмоций выразился в сломанной ракетке, которую теннисист впоследствии отдал зрителям как сувенир.

Зверев кричал на судью: "Ты бл**… испортил весь … (чертов) матч".

[ + – ] AP Photo: Александр Зверев — третья ракетка мира.

Зверев — третья ракетка мира, финалист US Open и олимпийский чемпион 2020 года. Во втором раунде турнира в Акапулько он должен был встретиться со своим соотечественником Петером Гоевчиком. Теперь из-за агрессивного поведения Зверева исключили из турнира, а Гоевчик вышел в четвертьфинал одиночного разряда без борьбы.

Немецкий теннисист был не согласен с решением судьи, по его мнению, мяч после удара финна Хелиоваара ушел в аут.

"Смотри куда приземлился мяч. Это твоя бл** линия. Ты идиот", — сказал Зверев судье.

Организаторы турнира опубликовали официальное заявление в соцсетях: "Из неспортивного поведения после матча в парном разряде во вторник Александр Зверев был отстранен от дальнейшего участия в турнире в Акапулько".

Ранее Фокус сообщал, что украинская теннисистка обыграла россиянку на турнире в Германии и вышла в финал. 19-летняя Дарья Снигур была сильнее Эрики Андреевой в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 16 минут.