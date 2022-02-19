Украинская спортсменка обыграла россиянку в турнире по теннису и вышла в финал

В финале Дарья встретится с теннисисткой из Бельгии Гретье Миннен.

Украинская теннисистка Дарья Снигур победила россиянку Эрику Андрееву в турнире по теннису в Германии. Дарья Снигур прошла в финал турнира Международной федерации тенниса "ITF" и сыграет с теннисисткой из Бельгии Гретье Миннен. Об этом сообщает спортивное издание "Sportarena".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

19-летняя спортсменка из Украины в полуфинале матча по теннису, который проходил в Германии, обыграла Эрику Андрееву из России в двух сетах. Первую партию Снигур победила со счетом 6:2, а во втором сете украинка лидировала со счетом 4:0, но после проиграла свою подачу и уменьшила разрыв. Однако ей удалось выиграть теннисный турнир со счетом 6:3. Борьба за победу между соперницами продлилась 1 час и 16 минут.

20 февраля Дарья Снигур сыграет в финальной игре вместе с бельгийкой Гретье Миннен. В полуфинале матча по теннису она обыграла грузинку Мариам Болквадзе со счетом: 6:1, 4:6, 6:1.

Финал поединка пройдет в немецком городе Альтенкирхене, а матч начнется предварительно в 11:30 по Киеву.

Напомним, 16 февраля украинский спортсмен на Олимпийских играх-2022 в Пекине выиграл первую серебреную медаль. Александр Абраменко занял второе место в суперфинале игры по лыжной акробатике. К финалу соревнований Абраменко был с пятым результатом, а на финальном этапе игры у него была одна попытка прыжка, как и у его пяти конкурентов. Украинский спортсмен прыгнул не идеально и едва не упал. Американские и швейцарские соперники тоже совершили ошибки, поэтому Абраменко получил серебреную медаль с результатом в 116.60 балла.

Ранее стало известно, что 20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в теннисном турнире WTA 500 третью ракетку мира из Чехии Барбару Крейчикову. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 6:3; 7:6(3). Ястремская реализовала 2 из 2 брейк-поинтов и дважды подала на вылет.