Українська спортсменка обіграла росіянку у турнірі з тенісу та вийшла у фінал

У фіналі Дар'я зустрінеться з тенісисткою із Бельгії Гретьє Міннен.

Українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла росіянку Еріку Андрєєву у турнірі з тенісу у Німеччині. Дар'я Снігур пройшла у фінал турніру Міжнародної федерації тенісу "ITF" та зіграє з тенісисткою з Бельгії Гретьє Міннен. Про це повідомляє спортивне видання Sportarena.

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19-річна спортсменка з України у півфіналі матчу з тенісу, який проходив у Німеччині, обіграла Еріку Андрєєву з Росії у двох сетах. Першу партію Снігур перемогла з рахунком 6:2, а у другому сеті українка лідирувала з рахунком 4:0, але після програла свою подачу та зменшила розрив. Проте, їй вдалося виграти тенісний турнір з рахунком 6:3. Боротьба за перемогу між суперницями тривала 1 годину та 16 хвилин.

20 лютого Дар'я Снігур зіграє у фінальній грі разом із бельгійкою Гретьє Міннен. У півфіналі матчу з тенісу вона обіграла грузинку Маріам Болквадзе з рахунком: 6:1, 4:6, 6:1.

Фінал поєдинку пройде в німецькому місті Альтенкірхені, а матч розпочнеться попередньо об 11:30 за Києвом.

Нагадаємо, 16 лютого український спортсмен на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні виграв першу срібну медаль. Олександр Абраменко посів друге місце у суперфіналі гри з лижної акробатики. До фіналу змагань Абраменко був із п'ятим результатом, а на фінальному етапі гри у нього була одна спроба стрибка, як і у його п'яти конкурентів. Український спортсмен стрибнув не ідеально і мало не впав. Американські та швейцарські суперники теж припустилися помилок, тому Абраменко отримав срібну медаль із результатом у 116.60 бала.

Раніше стало відомо, що 20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла у тенісному турнірі WTA 500 третю ракетку світу із Чехії Барбару Крейчикову. Українська спортсменка здобула перемогу з рахунком 6:3; 7:6(3). Ястремська реалізувала два з двох брейк-поінтів і двічі подала на виліт.