Тенісист Александр Звєрєв назвав суддю ідіотом і зламав об його стілець ракетку (відео)

Німецькому тенісистові російського походження заборонили брати участь у турнірі в Акапулько через неспортивну поведінку.

Тенісиста Александра Звєрєва, який виступає за Німеччину, дискваліфікували на турнірі ATP у мексиканському Акапулько. Після поразки в матчі парного розряду спортсмен не впорався з емоціями і почав бити ракеткою по вежі, на якій сидів головний суддя матчу. Про це повідомляє The Sun.

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Тенісист брав участь у матчі разом із бразильцем Марсело Мело, їхніми суперниками були британець Ллойд Глесспул і фін Гаррі Геліоваара. Матч 1/8 фіналу завершився з рахунком 2:6, 6:4, [6:10].

24-річний Звєрєв програв вирішальний тай-брейк: 10-6. Після переможного ейсу від Глесспула німець потис руку опонентові, а підходячи до судді, не зміг стриматися. Спалах емоцій дістався зламаній ракетці, яку тенісист згодом віддав глядачам як сувенір.

Звєрєв кричав на суддю: "Ти бл***... зіпсував весь... (чортів) матч".

[ + – ] AP Photo: Александр Звєрєв — третя ракетка світу.

Звєрєв — третя ракетка світу, фіналіст US Open та олімпійський чемпіон 2020 року. У другому раунді турніру в Акапулько він мав зустрітися зі своїм співвітчизником Петером Гойовчиком. Тепер через агресивну поведінку Звєрєва виключили з турніру, а Гойовчик вийшов у чвертьфінал одиночного розряду без боротьби.

Німецький тенісист був не згоден із рішенням судді, на його думку, м'яч після удару фіна Геліоваара пішов в аут.

"Дивись куди приземлився м'яч. Це твоя бл*** лінія. Ти ідіот", — сказав Звєрєв судді.

Організатори турніру опублікували офіційну заяву в соцмережах: "Через неспортивну поведінку після матчу в парному розряді у вівторок Александр Звєрєв був усунений від подальшої участі у турнірі в Акапулько".

Раніше Фокус повідомляв, що українська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в Німеччині та вийшла у фінал. 19-річна Дар'я Снігур була сильнішою за Еріку Андрєєву у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.