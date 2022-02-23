Футболисткам сборной США выплатят $24 млн. 6 лет они добивались равной оплаты труда с мужчинами

Теперь и мужчинам, и женщинам в США будут платить одинаковую зарплату за участие в международных турнирах — будь то Кубок мира или товарищеские матчи.

Футболисткам сборной США выплатят в общей сложности 24 млн долларов в рамках решения суда по коллективному иску против местной Федерации футбола США (U.S. Soccer). Иск представительниц женской футбольной сборной рассматривался на протяжении шести лет. Спортсменки требовали равной оплаты труда наряду с мужчинами. Об этом сообщает NPR.

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В итоге, руководство футбольной федерации согласилось выплатить спортсменкам 22 млн долларов в качестве компенсации, которые разделят между футболистками. Также федерация выплатит дополнительные 2 млн долларов в фонд игроков, которые уже завершили свою игровую карьеру: каждая из футболисток получит по 50 тыс. долларов.

Федерация пообещала в дальнейшем выплачивать зарплату в равном размере — и мужчинам, и женщинам, которые участвуют в международных турнирах национальной команды, в т.ч. в Кубке мира и товарищеских матчах.

В 2016 году пять футболисток сборной США подали иск против местной федерации, утверждая, что им платят на тысячи долларов меньше по сравнению мужчинами.

В 2018 году мужская футбольная сборная США не смогла квалифицироваться на Чемпионат мира, в свою очередь, футболистки в 2019-м второй раз кряду стали победительницами мирового первенства.

Поэтому, пытаясь добиться равной оплаты труда, в 2019 году коллективный иск подали уже 28 футболисток.

Ранее Фокус сообщал, что футболистка сборной Новой Зеландии забила сразу три мяча в свои ворота в течение одного матча. Сборная США разгромила Новую Зеландию, а Мекайла Мур отличалась тремя автоголами, причем два из них были забиты с интервалом в минуту.