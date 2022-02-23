Футболісткам збірної США виплатять $24 млн. 6 років вони вимагали рівної оплати праці з чоловіками

Тепер і чоловікам, і жінкам у США платитимуть однакову зарплату за участь у міжнародних турнірах — чи то Кубок світу, чи товариські матчі.

Футболісткам збірної США виплатять 24 млн доларів у межах рішення суду за колективним позовом проти місцевої Федерації футболу США (US Soccer). Позов представниць жіночої футбольної збірної розглядався упродовж шести років. Спортсменки вимагали рівної оплати праці поряд із чоловіками. Про це повідомляє NPR.

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Унаслідок керівництво футбольної федерації погодилося виплатити спортсменкам 22 млн доларів як компенсацію, які розділять між футболістками. Також федерація виплатить додаткові 2 млн доларів у фонд гравців, які вже завершили свою ігрову кар'єру: кожна з футболісток отримає по 50 тис. доларів.

Федерація пообіцяла надалі виплачувати зарплату в рівному розмірі — і чоловікам, і жінкам, які беруть участь у міжнародних турнірах національної команди, зокрема в Кубку світу та товариських матчах.

У 2016 році п'ять футболісток збірної США подали позов проти місцевої федерації, стверджуючи, що їм платять на тисячі доларів менше, ніж чоловікам.

У 2018 році чоловіча футбольна збірна США не змогла кваліфікуватися на Чемпіонат світу, водночас, футболістки у 2019-му вдруге поспіль стали переможницями світової першості.

Тому, намагаючись досягти рівної оплати праці, у 2019 році колективний позов подали вже 28 футболісток.

Раніше Фокус повідомляв, що футболістка збірної Нової Зеландії забила одразу три м'ячі у свої ворота протягом одного матчу. Збірна США розгромила Нову Зеландію, а Мекайла Мур відрізнялася трьома автоголами, причому два з них були забиті з інтервалом у хвилину.