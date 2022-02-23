UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт

Экс-защитник "Ман Сити" вернулся в футбол. Год назад у него диагностировали слепоту

230
Защитник, Омар Элабделлауи,
Фото: Facebook | Защитник Омар Элабделлауи сыграл полный матч после годичного перерыва.

Футболист перенес 11 операций, но врачи смогли сохранить зрение футболисту после попадания фейерверка в глаза в канун Нового года.

Защитник сборной Норвегии Омар Элабделлауи вернулся в большой футбол. Хотя более года тому назад врачи диагностировали у спортсмена клиническую слепоту после того, как вспышка фейерверка попала ему в лицо. Об этом сообщает Mirror.

Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Футболист сборной Норвегии на тренировке.
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Защитник "Галатасарая" и Фатих Терим на тренировке.
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Футболист сборной Норвегии на тренировке.
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Футболист сборной Норвегии на тренировке.
Фото: Facebook
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.
Футболист, сборная Норвегии, тренировка.

30-летний защитник, который прежде выступал за "Манчестер Сити" и "Халл", перенес 11 операций, но врачи все же смогли сохранить ему зрение после несчастного случая в канун 2021 года.

По оценкам одного из лечащих врачей, вероятность того, что зрение вернется составляла примерно 5-10%, о возвращении в профессиональный спорт не было и речи.

Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч защитника после восстановления.
Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч защитника после восстановления.
Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч защитника после восстановления.
Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч защитника после восстановления.
Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч, защитник, восстановление.
Первый матч, защитник, восстановление.

Но все же спустя 432 дня футболист вновь вышел в стартовом составе "Галатасарая" на выездной матч турецкой Суперлиги в городе Гезтепе. Элабделлауи отыграл все 90 минут, и команда Доменека Торрента добилась первой победы в новом году.

По словам футболиста, врачи поначалу даже боялись делать какие-либо прогнозы, опасаясь худшего. Однажды пострадавший спортсмен не выдержал и прямо спросил, насколько все плохо.

Врач ответила: "Левый глаз не так плох, но насчет правого, мы даже не знаем". По словам футболиста, по тону ответа он понял, что все действительно серьезно.

Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация футболиста "Галатасарая"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация футболиста "Галатасарая"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация футболиста "Галатасарая"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация футболиста "Галатасарая"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация футболиста "Галатасарая"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"
Реабилитация, футболист, "Галатасарай"

В дальнейшем последовала операция по пересадке роговой оболочки и длительные месяцы лечения и реабилитации. "Это чудо, мечтой, которая стала явью. Прежде никогда не думал, что о зрении можно мечтать, а воспринимал это как должное", — сказал Элабделлауи.

"Это был сложный процесс, сложная травма, но я боролся, — объяснил спортсмен в интервью журналистам. — Теперь я вернулся на поле и делаю то, что люблю больше всего. Ощущение, будто я во второй раз стал футболистом".

Галатасарай шесть матчей не побеждал в чемпионате, но в прошлый понедельник два мяча бывшего нападающего "Суонси" Бафетемби Гомиса принесли стамбульской команде победу: 3-2.

Ранее Фокус сообщал, что из-за чрезвычайного положения на ближайший месяц Украина осталась без спортивных соревнований. Отменены все спортивные мероприятия. Но команды и спортсмены все же смогут участвовать в международных соревнованиях на территории других стран.