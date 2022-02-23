Экс-защитник "Ман Сити" вернулся в футбол. Год назад у него диагностировали слепоту

Футболист перенес 11 операций, но врачи смогли сохранить зрение футболисту после попадания фейерверка в глаза в канун Нового года.

Защитник сборной Норвегии Омар Элабделлауи вернулся в большой футбол. Хотя более года тому назад врачи диагностировали у спортсмена клиническую слепоту после того, как вспышка фейерверка попала ему в лицо. Об этом сообщает Mirror.

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[ + – ] Футболист сборной Норвегии на тренировке. [ + – ] Защитник "Галатасарая" и Фатих Терим на тренировке. [ + – ] Футболист сборной Норвегии на тренировке. [ + – ] Футболист сборной Норвегии на тренировке. Фото: Facebook

30-летний защитник, который прежде выступал за "Манчестер Сити" и "Халл", перенес 11 операций, но врачи все же смогли сохранить ему зрение после несчастного случая в канун 2021 года.

По оценкам одного из лечащих врачей, вероятность того, что зрение вернется составляла примерно 5-10%, о возвращении в профессиональный спорт не было и речи.

[ + – ] Первый матч защитника после восстановления. [ + – ] Первый матч защитника после восстановления. [ + – ] Первый матч защитника после восстановления. [ + – ] Первый матч защитника после восстановления.

Но все же спустя 432 дня футболист вновь вышел в стартовом составе "Галатасарая" на выездной матч турецкой Суперлиги в городе Гезтепе. Элабделлауи отыграл все 90 минут, и команда Доменека Торрента добилась первой победы в новом году.

По словам футболиста, врачи поначалу даже боялись делать какие-либо прогнозы, опасаясь худшего. Однажды пострадавший спортсмен не выдержал и прямо спросил, насколько все плохо.

Врач ответила: "Левый глаз не так плох, но насчет правого, мы даже не знаем". По словам футболиста, по тону ответа он понял, что все действительно серьезно.

[ + – ] Реабилитация футболиста "Галатасарая" [ + – ] Реабилитация футболиста "Галатасарая" [ + – ] Реабилитация футболиста "Галатасарая" [ + – ] Реабилитация футболиста "Галатасарая" [ + – ] Реабилитация футболиста "Галатасарая"

В дальнейшем последовала операция по пересадке роговой оболочки и длительные месяцы лечения и реабилитации. "Это чудо, мечтой, которая стала явью. Прежде никогда не думал, что о зрении можно мечтать, а воспринимал это как должное", — сказал Элабделлауи.

"Это был сложный процесс, сложная травма, но я боролся, — объяснил спортсмен в интервью журналистам. — Теперь я вернулся на поле и делаю то, что люблю больше всего. Ощущение, будто я во второй раз стал футболистом".

Галатасарай шесть матчей не побеждал в чемпионате, но в прошлый понедельник два мяча бывшего нападающего "Суонси" Бафетемби Гомиса принесли стамбульской команде победу: 3-2.

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