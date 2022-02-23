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Ексзахисник "Ман Сіті" повернувся у футбол. Рік тому лікарі діагностували в нього сліпоту

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Захисник, Омар Елабделлауї,
Фото: Facebook | Захисник Омар Елабделлауї зіграв повний матч після річної перерви

Футболіст переніс 11 операцій, але лікарі змогли зберегти зір футболісту після влучення феєрверку в очі напередодні Нового року.

Захисник збірної Норвегії Омар Елабделлауї повернувся до великого футболу. Хоча більше року тому лікарі діагностували в спортсмена клінічну сліпоту після того, як спалах феєрверку потрапив йому в обличчя. Про це повідомляє Mirror.

Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Захисник "Галатасарая" та Фатіх Терім на тренуванні.
Захисник "Галатасарая" та Фатіх Терім на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Фото: Facebook
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Захисник "Галатасарая" та Фатіх Терім на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.
Футболіст збірної Норвегії на тренуванні.

30-річний захисник, який раніше виступав за "Манчестер Сіті" та "Галл", переніс 11 операцій, але лікарі все ж таки змогли зберегти йому зір після нещасного випадку напередодні 2021 року.

За оцінками одного з лікарів, ймовірність того, що зір повернеться становила приблизно 5-10%, про повернення в професійний спорт не йшлося.

Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.
Перший матч захисника після поновлення.

Але все ж таки через 432 дні футболіст знову вийшов у стартовому складі "Галатасарая" на виїзний матч турецької Суперліги у місті Гезтепі. Елабделлауї відіграв усі 90 хвилин, і команда Доменека Торрента здобула першу перемогу в новому році.

За словами футболіста, лікарі спочатку навіть боялися робити будь-які прогнози, побоюючись найгіршого. Якось постраждалий спортсмен не витримав і прямо спитав, наскільки все погано.

Лікарка відповіла: "Ліве око не таке погане, але щодо правого, ми навіть не знаємо". За словами футболіста, за тоном відповіді він зрозумів, що все справді серйозно.

Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"
Реабілітація футболіста "Галатасарая"

Надалі була операція з пересадки рогової оболонки і тривалі місяці лікування та реабілітації. "Це диво, мрія, яка стала дійсністю. Насамперед ніколи не думав, що про зір можна мріяти, а сприймав це як належне", — сказав Елабделлауї.

"Це був складний процес, складна травма, але я боровся, — пояснив спортсмен в інтерв'ю журналістам. — Тепер я повернувся на поле та роблю те, що найбільше люблю. Відчуття, ніби я вдруге став футболістом".

Галатасарай шість матчів не перемагав у чемпіонаті, але минулого понеділка два м'ячі колишнього нападника "Суонсі" Бафетембі Гоміса принесли стамбульській команді перемогу: 3-2.

Раніше Фокус повідомляв, що через надзвичайний стан на найближчий місяць Україна залишилася без спортивних змагань. Скасовано всі спортивні заходи. Але команди та спортсмени все ж таки зможуть брати участь у міжнародних змаганнях на території інших країн.