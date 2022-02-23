Ексзахисник "Ман Сіті" повернувся у футбол. Рік тому лікарі діагностували в нього сліпоту

Футболіст переніс 11 операцій, але лікарі змогли зберегти зір футболісту після влучення феєрверку в очі напередодні Нового року.

Захисник збірної Норвегії Омар Елабделлауї повернувся до великого футболу. Хоча більше року тому лікарі діагностували в спортсмена клінічну сліпоту після того, як спалах феєрверку потрапив йому в обличчя. Про це повідомляє Mirror.

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[ + – ] Футболіст збірної Норвегії на тренуванні. [ + – ] Захисник "Галатасарая" та Фатіх Терім на тренуванні. [ + – ] Футболіст збірної Норвегії на тренуванні. [ + – ] Футболіст збірної Норвегії на тренуванні. Фото: Facebook

30-річний захисник, який раніше виступав за "Манчестер Сіті" та "Галл", переніс 11 операцій, але лікарі все ж таки змогли зберегти йому зір після нещасного випадку напередодні 2021 року.

За оцінками одного з лікарів, ймовірність того, що зір повернеться становила приблизно 5-10%, про повернення в професійний спорт не йшлося.

[ + – ] Перший матч захисника після поновлення. [ + – ] Перший матч захисника після поновлення. [ + – ] Перший матч захисника після поновлення. [ + – ] Перший матч захисника після поновлення.

Але все ж таки через 432 дні футболіст знову вийшов у стартовому складі "Галатасарая" на виїзний матч турецької Суперліги у місті Гезтепі. Елабделлауї відіграв усі 90 хвилин, і команда Доменека Торрента здобула першу перемогу в новому році.

За словами футболіста, лікарі спочатку навіть боялися робити будь-які прогнози, побоюючись найгіршого. Якось постраждалий спортсмен не витримав і прямо спитав, наскільки все погано.

Лікарка відповіла: "Ліве око не таке погане, але щодо правого, ми навіть не знаємо". За словами футболіста, за тоном відповіді він зрозумів, що все справді серйозно.

[ + – ] Реабілітація футболіста "Галатасарая" [ + – ] Реабілітація футболіста "Галатасарая" [ + – ] Реабілітація футболіста "Галатасарая" [ + – ] Реабілітація футболіста "Галатасарая" [ + – ] Реабілітація футболіста "Галатасарая"

Надалі була операція з пересадки рогової оболонки і тривалі місяці лікування та реабілітації. "Це диво, мрія, яка стала дійсністю. Насамперед ніколи не думав, що про зір можна мріяти, а сприймав це як належне", — сказав Елабделлауї.

"Це був складний процес, складна травма, але я боровся, — пояснив спортсмен в інтерв'ю журналістам. — Тепер я повернувся на поле та роблю те, що найбільше люблю. Відчуття, ніби я вдруге став футболістом".

Галатасарай шість матчів не перемагав у чемпіонаті, але минулого понеділка два м'ячі колишнього нападника "Суонсі" Бафетембі Гоміса принесли стамбульській команді перемогу: 3-2.

Раніше Фокус повідомляв, що через надзвичайний стан на найближчий місяць Україна залишилася без спортивних змагань. Скасовано всі спортивні заходи. Але команди та спортсмени все ж таки зможуть брати участь у міжнародних змаганнях на території інших країн.