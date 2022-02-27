"Не могу прикидываться, что ничего не происходит". Форвард "Баварии" Левандовски поддержал Украину (фото)

Польский нападающий вышел на матч Бундеслиги с повязкой на руке в цветах украинского флага.

Лучший нападающий чемпионат Германии по футболу Роберт Левандовски поддержал Украину в борьбе с вооруженными силами Российской Федерации.

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34-летний футболист на матч 24-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" вышел с капитанской повязкой в цветах украинского флага.

Роберт Левандовски на своей странице в социальной сети Twitter пояснил свою позицию.

"Как атлет, не могу прикидываться, будто бы ничего не происходит", — написал Левандовский, добавив хэштег #StandWithUkraine.

[ + – ] Роберт Левандовски поддержал Украину

Отметим, что матч "Айнтрахт" (Франфурт) — "Бавария" завершился победой мюнхенского клуба со счетом 1:0. Победный мяч на 71-й минуте забил Лерой Сане.

В текущем чемпионате Германии "Бавария" возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. Это на 9 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя — дортмундской "Боруссии".

Роберт Левандовский в нынешнем чемпионате сыграл в 24 матчах и забил 28 мячей. Он возглавляет таблицу бомбардиров: у ближайшего преследователя, Патрика Шика из "Байера" — 20 забитых мячей.

Ранее Фокус рассказывал, что сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в матче плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это решение инициировал глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, о чем написал в своем Twitter. В комментариях к посту его поддержал президент Польши Анджей Дуда и лидер национальной сборной — Роберт Левандовски.

Следом за Польшей такое же решение приняли и сборные Швеции и Чехии, которые играют в параллельном матче. Победитель этой пары должен сыграть с победителем пары Россия — Польша. Отметим, что матчи плей-офф квалификации на ЧМ-2022 запланированы на 24 марта.