"Не можу прикидатися, що нічого не відбувається". Форвард "Баварії" Левандовськи підтримав Україну (фото)

Польський нападник вийшов на матч Бундесліги із пов'язкою на руці у кольорах українського прапора.

Найкращий нападаючий чемпіонат Німеччини з футболу Роберт Левандовскі підтримав Україну у боротьбі зі збройними силами Російської Федерації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

34-річний футболіст на матч 24-го туру Бундесліги проти "Айнтрахту" вийшов із капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.

Роберт Левандовскі на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter пояснив свою позицію.

"Як атлет, не можу прикидатися, ніби нічого не відбувається", — написав Левандовський, додавши хештег #StandWithUkraine.

[ + – ] Роберт Левандовський підтримав Україну

Зазначимо, що матч "Айнтрахт" (Франфурт) — "Баварія" завершився перемогою мюнхенського клубу з рахунком 1:0. Переможний м'яч на 71-й хвилині забив Лерой Сане.

У чемпіонаті Німеччини "Баварія" очолює турнірну таблицю, набравши 58 очок. Це на 9 пунктів більше, ніж найближчий переслідувач — дортмундська "Боруссія".

Роберт Левандовський у нинішньому чемпіонаті зіграв у 24 матчах та забив 28 м'ячів. Він очолює таблицю бомбардирів: у найближчого переслідувача Патріка Шика з "Байєра" — 20 забитих м'ячів.

Раніше Фокус розповідав, що збірна Польщі з футболу відмовилася грати з Росією у матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року у Катарі. Це рішення ініціював голова Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша, про що написав у своєму Twitter. У коментарях до посади його підтримав президент Польщі Анджей Дуда та лідер національної збірної – Роберт Левандовський.

Слідом за Польщею таке саме рішення ухвалили і збірні Швеції та Чехії, які грають у паралельному матчі. Переможець цієї пари має зіграти з переможцем пари Росія – Польща. Зазначимо, що матчі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 заплановані на 24 березня.