"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Подопечные Юргена Клоппа дважды попадали в каркас ворот и потерпели поражение в Ливерпуле. По результатам двух матчей английский клуб прошел в следующую стадию.

В Ливерпуле состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Интером".

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По результатам первого матча "Ливерпуль" считался фаворитом за выход в 1/4 финала, поскольку команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 2:0. Английский клуб активно вел атаку на ворота соперника и в ответном матче, но в этот вечер гостям не везло. На 31-й минуте реальный шанс открыть счет упустил Жоэль Матип, удар которого головой пришелся в перекладину.

В начале второго тайма голкипер "Интера" Самир Ханданович чуть не привез гол в свои ворота: он выбросил мяч точно на ногу форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, но, к счастью для итальянцев, египтянин пробил в штангу.

Гости на два нереализованных шанса соперника ответили голом: это Лаутаро Мартинес с линии штрафной отправил мяч точно в "девятку". "Интер" мог бы рассчитывать на развитие успеха, но на 63-й минуте чилийский форвард команды Алексис Санчес получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

Таким образом, "Интер" выиграл матч, но проиграл противостояние: "Ливерпуль" по итогам двух встреч, одержал победу со счетом 2:1 и следом за "Баварией" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче победу мерсисайдцам принесли точные удары Роберто Фирмино и Мохаммеда Салаха.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.

"Ливерпуль" (Англия) — "Интер" (Италия) — 0:1

Гол: Мартинес, 61.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о победе "Баварии" над "Зальцбургом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Мюнхенский клуб забил сопернику 7 мячей, три из которых в активе Роберта Левандовски.