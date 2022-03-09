"Ліверпуль" програв "Інтеру", але вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Підопічні Юргена Клоппа двічі потрапляли в каркас воріт і зазнали поразки в Ліверпулі. За результатами двох матчів англійський клуб пройшов у наступну стадію.

У Ліверпулі відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" та "Інтером".

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За результатами першого матчу "Ліверпуль" вважався фаворитом за вихід у 1/4 фіналу, оскільки команда Юргена Клоппа здобула перемогу з рахунком 2:0. Англійський клуб активно вів атаку на ворота суперника й у матчі-відповіді, але цього вечора гостям не щастило. На 31-й хвилині реальний шанс відкрити рахунок втратив Жоель Матіп, удар якого головою припав у перекладину.

На початку другого тайму голкіпер "Інтера" Самір Ханданович мало не приніс гол у свої ворота: він викинув м'яч точно на ногу форварду "Ліверпуля" Мохаммеду Салаху, але, на щастя для італійців, єгиптянин пробив у штангу.

Гості на два нереалізовані шанси суперника відповіли голом: це Лаутаро Мартінес із лінії штрафного майданчика відправив м'яч точно в "дев'ятку". "Інтер" міг би розраховувати на розвиток успіху, але на 63-й хвилині чилійський форвард команди Алексіс Санчес отримав другу жовту картку та залишив гостей у меншості.

Так, "Інтер" виграв матч, але програв протистояння: "Ліверпуль" за підсумками двох зустрічей, здобув перемогу з рахунком 2:1 і слідом за "Баварією" вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі перемогу мерсисайдцям завдали точних ударів Роберто Фірміно та Мохаммед Салах.

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу.

"Ліверпуль" (Англія) — "Інтер" (Італія) — 0:1

Гол: Мартінес, 61.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про перемогу "Баварії" над "Зальцбургом" у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Мюнхенський клуб забив супернику 7 м'ячів, три з яких в активі Роберта Левандовського.