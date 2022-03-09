"Баварія" забила 7 м'ячів "Зальцбургу" та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мюнхенський клуб розгромив австрійського суперника, а Роберт Левандовський знову продемонстрував високу результативність.

У Лізі чемпіонів УЄФА відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу.

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В одному з них мюнхенська "Баварія" приймала на своєму полі австрійський "Зальцбург". Перший матч завершився сенсаційною нічиєю (1:1), тож гості зберігали непогані шанси на вихід у наступний раунд. Але дива не сталося: на правах лідера "Баварія" швидко забезпечила собі комфортну перевагу в рахунку. Вже на 12-й хвилині Роберт Левандовський вивів свою команду вперед, реалізувавши пенальті. Через 9 хвилин польський нападник подвоїв перевагу "Баварії", а ще за дві — оформив хет-трик. Фактично, на 23-й хвилині "Баварія" де-факто оформила перемогу.

На 31 хвилині четвертий м'яч у ворота "Зальцбурга" забив Серж Гнабрі, і на перерву суперники пішли практично без інтриги як у конкретному матчі, так і в протистоянні в цілому.

У другій половині гри "Баварія" продовжила знищувати суперника: Томас Мюллер влучним ударом із лінії штрафного майданчика збільшив відрив своєї команди від суперника. "Зальцбург" не хотів програвати всуху, тому на 70-й хвилині К'єргор відіграв один м'яч. Але це тільки розлютило господарів: Мюллер оформив дубль, а під кінець матчу Лерой Сане скористався елегантним пасом від Левандовський і встановив остаточний рахунок у матчі.

Так "Баварія" стала першим клубом, який пробився до 1/4 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. Суперник мюнхенського клубу визначиться під час жеребкування.

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу

"Баварія" (Німеччина) — "Зальцбург" (Австрія) — 7:1 (загальний — 8:2)

Голи : 1:0, Левандовський, 12; 2:0, Левандовський, 21; 3:0, Левандовський, 23; 4:0, Гнабрі, 31; 5:0, Мюллер, 54; 5:1, К'єргор, 70; 6:1, Мюллер, 83; 7:1, Сані, 86.

Нагадаємо, раніше Роберт Левандовский розірвав особистий контракт із китайським брендом Huawei через те, що компанія допомагає відбиває кібератаки українських хакерів на російські ресурси. Він також висловив солідарність із народом України, раніше одягнувши пов'язку в кольорах українського прапора.