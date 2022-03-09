"Бавария" забила 7 мячей "Зальцбургу" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Мюнхенский клуб разгромил австрийского соперника, а Роберт Левандовски вновь продемонстрировал высокую результативность.

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись ответные матчи 1/8 финала.

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В одном из них мюнхенская "Бавария" принимала на своем поле австрийский "Зальцбург". Первый матч завершился сенсационной ничьей (1:1), поэтому гости сохраняли неплохие шансы на выход в следующий раунд. Но чуда не произошло: на правах фаворита "Бавария" быстро обеспечила себе комфортный перевес в счете. Уже на 12-й минуте Роберт Левандовски вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. Спустя 9 минут польский нападающий удвоил преимущество "Баварии", а еще через две — оформил хет-трик. Фактически, к 23-й минуте "Бавария" де-факто оформила победу.

На 31-й минуте четвертый мяч в ворота "Зальцбурга" забил Серж Гнабри и на перерыв соперники ушли практически без интриги как в конкретном матче, так и в противостоянии в целом.

Во второй половине игры "Бавария" продолжила уничтожать соперника: Томас Мюллер точным ударом с линии штрафной увеличил отрыв своей команды от соперника. "Зальцбург" не хотел проигрывать всухую, потому на 70-й минуте Кьергор отыграл один мяч. Но это только разозлило хозяев: Мюллер оформил дубль, а под самый конец матча Лерой Сане воспользовался элегантным пасом от Левандовски и установил окончательный счет в матче.

Таким образом, "Бавария" стала первым клубом, который пробился в 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Соперник мюнхенского клуба определится во время жеребьевки.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала

"Бавария" (Германия) — "Зальцбург" (Австрия) — 7:1 (общий — 8:2)

Голы: 1:0, Левандовски, 12; 2:0, Левандовски, 21; 3:0, Левандовски, 23; 4:0, Гнабри, 31; 5:0, Мюллер, 54; 5:1, Кьергор, 70; 6:1, Мюллер, 83; 7:1, Сане, 86.

Напомним, ранее Роберт Левандовски расторг личный контракт с китайским брендом Huawei из-за того, что компания помогает отбивает кибератаки украинских хакеров на российские ресурсы. Он также выразил солидарность с народом Украины, ранее надев повязку в цветах украинского флага.