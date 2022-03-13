Абсолютный рекорд: Украина завоевала 29 медалей на зимней Паралимпиаде в Пекине

За девять соревновательных дней украинская сборная выиграла 29 медалей: 11 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых.

Украинские спортсмены завоевали 29 медалей на XIII Зимних Паралимпийских играх в Пекине, что является абсолютным рекордом для Украины на зимних Паралимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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"Национальная сборная Украины поставила золотую точку в своем выступлении на зимних Паралимпийских играх в Пекине. В заключительный соревновательный день наши спортсмены праздновали победу в лыжных гонках в открытой эстафете 4х2,5 км.

Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович), Григорий Вовчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский (гайд Александр Мукшин) принесли Украине 11-е золото и в общей сложности 29-ю медаль в Пекине-2022", — говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение Национального олимпийского комитета

Украинская сборная заняла второе место в общекомандном зачете и по общему количеству наград. За девять соревновательных дней украинцы выиграли 29 медалей: 11 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых.

Лидером по наградам стала сборная Китая – 61 (18 золотых, 20 серебряных, 23 бронзовые), а первую тройку медального зачета замкнула сборная Канады – 25 (8, 6, 11).

Напомним, Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2022 из-за вторжения российских войск в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что четвертый день паралимпийских игр в Пекине принес Украине девять медалей в разных классах биатлонных гонок на дистанции 10 км. В двух видах программы на пьедестале почета реяли только украинские флаги.