Абсолютний рекорд: Україна виборола 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

За дев'ять днів змагання українська збірна виграла 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних, 8 бронзових.

Українські спортсмени вибороли 29 медалей на XIII Зимових Паралімпійських іграх у Пекіні, що є абсолютним рекордом для України на зимових Паралімпіадах. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

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"Національна збірна України поставила золоту крапку в своєму виступі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні. У заключний день змагання наші спортсмени святкували перемогу в лижних перегонах у відкритій естафеті 4х2,5 км.

Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович), Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) принесли Україні 11-те золото та загалом 29-у медаль у Пекіні-2022", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Повідомлення Національного олімпійського комітету

Українська збірна посіла друге місце у загальнокомандному заліку та за загальною кількістю нагород. За дев'ять днів змагання українці виграли 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних, 8 бронзових.

Лідером нагород стала збірна Китаю — 61 (18 золотих, 20 срібних, 23 бронзові), а першу трійку медального заліку замкнула збірна Канади — 25 (8, 6, 11).

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет усунув російських і білоруських спортсменів від участі у Паралімпіаді-2022 через вторгнення російських військ в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що четвертий день паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні дев'ять медалей у різних класах біатлонних перегонів на дистанції 10 км. У двох видах програми на п'єдесталі пошани майоріли лише українські прапори.