Мадридский разгром: "Барселона" забила "Реалу" четыре безответных мяча (видео)

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг забил два мяча в ворота принципиального соперника.

В рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу состоялся матч между двумя грандами: "Реал" — "Барселона".

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Фаворитом предстоящего противостояния эксперты считали именно мадридский клуб: в турнирной таблице "галактикос" занимают первое место, существенно опережая ближайшего конкурента (10 очков перевеса над идущей второй "Севильей"). Кроме этого и фактора домашнего стадиона, "Реал" выдал серию из четырех побед подряд в матчах чемпионата, поочередно обыграв "Алавес", "Райо Вальекано", "Реал Сосьедад" и "Мальорку". При том, команда Карло Анчелотти пропустила только один мяч.

Для "Барселоны" текущий сезон идет ужасно, с учетом больших амбиций клуба. "Блаугранас" впервые за 21 год не вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а в чемпионате Испании потеряли столько, что выпали не только из топ-3, а и из топ-5 команд в турнирной таблице. Хави, возглавивший команду по ходу сезона, занялся перестройкой и это начало давать свои плоды: к матчу с "Реалом" каталонцы также выдали серию из четырех побед кряду, обыграв "Валенсию", "Атлетик" из Бильбао, "Эльче" и "Осасуну". В трех из четырех матчей каталонцы забивали четыре мяча и существенно улучшили свое турнирное положение.

Вопреки прогнозам, не стал исключением и принципиальный матч против "Реала". "Эль-классико", как называют матчи "Реал" — "Барселона" во всем мире, на этот раз не порадовало зрителей ожесточенной борьбой. Для гостей все получилось быстро и легко. В середине первого тайма зимний новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг, на которого перестали рассчитывать в лондонском "Арсенале", вывел "Барселону" вперед. Усман Дембеле выполнил подачу с правого фланга, а защитники "Реала" не уследили за форвардом, который вывел свою команду вперед.

Еще до перерыва перевес в счете стал более весомым. Давид Алаба и Эдер Милитао при подаче углового упустили Рональда Араухо. Защитник "Барселоны" опередил соперников и головой поразил цель — 2:0.

В перерыве Карло Анчелотти мог встряхнуть свою команду, но судя по началу второго тайма, эффект получился обратным. Сначала Ферран Торрес воспользовался элегантным пасом Обамеянга пяткой и довел счет до крупного — 3:0. А спустя шесть минут Обамеянг забил свой второй мяч, реализовав выход один на один с Тибо Куртуа.

У "Реала" оставалось еще около 40 минут игрового времени, но впереди "сливочные" так и не смогли создать по-настоящему опасный момент. Возможно, сказалось отсутствие лучшего бомбардира "Реала" Карима Бензема, который пропустил этот матч из-за мышечной травмы.

Чемпионат Испании. 29-й тур.

"Реал" — "Барселона" — 0:4 (0:2)

Голы: 0:1, Обамеянг, 29; 0:2, Араухо, 38; 0:3, Ферран Торрес, 47; 0:4, Обамеянг, 53.

Турнирная таблица чемпионата Испании

"Барселона" одержала пятую победу кряду и набрала 54 очка. Теперь каталонский клуб занимает 4-е место, имея равное количество очков с мадридским "Атлетико". "Реал" продолжает сохранять лидерство, а "Севилья" упустила шанс сократить отставание от лидера, сыграв вничью с "Реалом Сосьедадом" (0:0).

"Реал" Мадрид — 66 очков "Севилья" — 57 очков "Атлетико" — 54 очка "Барселона" — 54 очка "Бетис" — 50 очков

Напомним, ранее Фокус сообщал, что мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, одолев парижский ПСЖ.