Мадридський розгром: "Барселона" забила "Реалу" чотири м'ячі без відповіді (відео)

Форвард "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг забив два м'ячі у ворота принципового суперника.

У рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбувся матч між двома грандами: "Реал" — "Барселона".

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Фаворитом майбутнього протистояння експерти вважали саме мадридський клуб: у турнірній таблиці "галактікос" займають перше місце, істотно випереджаючи найближчого конкурента (10 очок переваги над "Севільєю", що йде другою). Окрім цього та чинника домашнього стадіону, "Реал" видав серію з чотирьох перемог поспіль у матчах чемпіонату, по черзі обігравши "Алавес", "Райо Вальєкано", "Реал Сосьєдад" і "Мальорку". При цьому команда Карло Анчелотті пропустила лише один м'яч.

Для "Барселони" поточний сезон триває жахливо, з огляду на великі амбіції клубу. "Блаугранас" уперше за 21 рік не вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, а в чемпіонаті Іспанії втратили стільки, що випали не лише з топ-3, а й із топ-5 команд у турнірній таблиці. Хаві, який очолив команду по ходу сезону, зайнявся розбудовою, і це почало давати свої плоди: до матчу з "Реалом" каталонці також видали серію з чотирьох перемог поспіль, обігравши "Валенсію", "Атлетік" із Більбао, "Ельче" й "Осасуну". У трьох із чотирьох матчів каталонці забивали чотири м'ячі та суттєво покращили своє турнірне становище.

Попри прогнози, не став винятком і принциповий матч проти "Реала". "Ель-класіко", як називають матчі "Реал" — "Барселона" у всьому світі, цього разу не порадувало глядачів запеклою боротьбою. Для гостей усе вийшло швидко та легко. У середині першого тайму зимовий новачок команди П'єр-Емерік Обамеянг, на якого перестали розраховувати в лондонському "Арсеналі", вивів "Барселону" уперед. Усман Дембеле здійснив подачу з правого флангу, а захисники "Реала" не встежили за форвардом, який вивів свою команду вперед.

Ще до перерви перевага в рахунку стала вагомішою. Давід Алаба й Едер Мілітао при подачі кутового впустили Рональда Араухо. Захисник "Барселони" випередив суперників і головою влучив у ціль — 2:0.

У перерві Карло Анчелотті міг струсити свою команду, але, судячи з початку другого тайму, ефект вийшов зворотним. Спочатку Ферран Торрес скористався елегантним пасом Обамеянга п'ятою та довів рахунок до великого – 3:0. А через шість хвилин Обамеянг забив свій другий м'яч, реалізувавши вихід віч-на-віч з Тібо Куртуа.

"Реалу" залишалося ще близько 40 хвилин ігрового часу, але попереду "вершкові" так і не змогли створити по-справжньому небезпечний момент. Можливо, далася взнаки відсутність найкращого бомбардира "Реала" Каріма Бензема, який пропустив цей матч через м'язову травму.

Чемпіонат Іспанії 29-й тур.

"Реал" — "Барселона" — 0:4 (0:2)

Голи : 0:1, Обамеянг, 29; 0:2, Араухо, 38; 0:3, Ферран Торрес, 47; 0:4, Обамеянг, 53.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії

"Барселона" здобула п'яту перемогу поспіль і набрала 54 очки. Тепер каталонський клуб посідає 4-е місце, маючи однакову кількість очок із мадридським "Атлетіко". "Реал" продовжує зберігати лідерство, а "Севілья" втратила шанс скоротити відставання від лідера, зігравши внічию з "Реалом Сосьєдадом" (0:0).

"Реал" Мадрид — 66 очок "Севілья" — 57 очок "Атлетіко" — 54 очки "Барселона" — 54 очки "Бетіс" — 50 очок

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що мадридський "Реал" вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши паризький ПСЖ.