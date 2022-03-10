Герой Бензема та сенсація в Англії: "Реал" і "Манчестер Сіті" вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський клуб вибив зі змагань ПСЖ, а англійці не змогли забити "Спортінгу" в матчі-відповіді.

У Лізі чемпіонів УЄФА зіграно матчі 1/8 фіналу.

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Мадридський "Реал" у першій зустрічі програв ПСЖ із мінімальним рахунком 0:1, тому зберігав шанси взяти реванш на своєму полі. З цим завданням команда Карло Анчелотті впоралася. Парижани відкрили рахунок у першому таймі, коли ворота Тібо Куртуа уразив зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. На перерву гості йшли маючи спільну перевагу в два м'ячі, що майже гарантувало їм вихід у наступний раунд.

Злим генієм для паризького клубу став їхній же співвітчизник Карім Бензема. Форвард "Реала" забив три голи за 17 хвилин, зробивши фаворитом протистояння вже мадридський клуб. ПСЖ міг врятуватися і для цього вистачило б одного м'яча, але Мбаппе, Мессі та Неймар виявилися безсилими проти грамотної оборони "Реала".

У паралельному матчі інтриги було набагато менше. "Манчестер Сіті" вирішив усі питання ще в першій грі проти "Спортінга" в Лісабоні, тому від матчу в Манчестері ніхто не очікував нічого надприродного. Проте англійцям вдалося здивувати Європу: матч "Манчестер Сіті" — "Спортінг" завершився без забитих м'ячів. Українець Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь.

"Реал" — ПСЖ — 3:1 (перший матч — 0:1)

Голи: 0:1, Мбаппе, 39; 1:1, Бензема, 61; 2:1, Бензема, 76; 3:1, Бензема, 78.

"Манчестер Сіті" — "Спортінг" — 0:0 (перший матч 5:0)

Нагадаємо, днем раніше путівки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів оформили "Баварія", яка перемогла "Зальцбург" (1:1; 7:1), та "Ліверпуль", який здолав за сумою двох матчів "Інтер" (2:0; 0 :1).