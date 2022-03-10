Герой Бензема и сенсация в Англии: "Реал" и "Манчестер Сити" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Мадридский клуб выбил из соревнований ПСЖ, а англичане не смогли забить "Спортингу" в ответном матче.

В Лиге чемпионов УЕФА сыграны матчи 1/8 финала.

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Мадридский "Реал" в первой встрече проиграл ПСЖ с минимальным счетом 0:1, потому сохранял шансы взять реванш на своем поле. С этой задачей команда Карло Анчелотти справилась. Парижане открыли счет в первом тайме, когда ворота Тибо Куртуа поразил звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. На перерыв гости уходили имея общее преимущество в два мяча, что почти гарантировало им выход в следующий раунд.

Злым гением для парижского клуба стал их же соотечественник Карим Бензема. Форвард "Реала" забил три гола за 17 минут, сделав фаворитом противостояния уже мадридский клуб. ПСЖ мог спастись и для этого хватило бы одного мяча, но Мбаппе, Месси и Неймар оказались бессильны против грамотной обороны "Реала".

В параллельном матче интриги было намного меньше. "Манчестер Сити" решил все вопросы еще в первой игре против "Спортинга" в Лиссабоне, так что от матча в Манчестере никто не ожидал ничего сверхъестественного. Тем не менее, англичанам удалось удивить Европу: матч "Манчестер Сити" — "Спортинг" завершился без забитых мячей. Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответные матчи.

"Реал" — ПСЖ — 3:1 (первый матч — 0:1)

Голы: 0:1, Мбаппе, 39; 1:1, Бензема, 61; 2:1, Бензема, 76; 3:1, Бензема, 78.

"Манчестер Сити" — "Спортинг" — 0:0 (первый матч 5:0)

Напомним, днем ранее путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов оформили "Бавария", победившая "Зальцбург" (1:1; 7:1), и "Ливерпуль", одолевший по сумме двух матчей "Интер" (2:0; 0:1).