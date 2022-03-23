"Вы пробовали пить воду из лужи?": экс-игрок "Шахтера" рассказал о выживании в Мариуполе

Владимир Яксманицкий вырвался из блокадного Мариуполя и рассказал об условиях выживания в городе.

Бывший игрок донецких футбольных клубов "Шахтер" и "Металлург" Владимир Яксманицкий на своей странице в Instagram рассказал о подробностях выживания в блокадном Мариуполе, где футболист проживал в последнее время.

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По словам Яксманицкого, в Мариуполе гуманитарная катастрофа достигла такого уровня, когда люди были вынуждены пить воду из талого снега или из луж.

"Отхожу после трех недель в аду. Люди, воюющие в соцсетях, поймите! В аду, где находились жители Мариуполя, соцсетей нет. Там ничего нет, от слова "совсем". Вы когда-либо пили воду из лужи или со сточной трубы, когда таял снег на крыше?", — написал Яксманицкий у себя в "сторис".

[ + – ] Владимир Яксманицкий - о жизни в Мариуполе Фото: Скриншот

Владимир Яксманицкий завершил карьеру футболиста еще в 2007 году, в возрасте 30 лет. Последним профессиональным клубом в его карьере была луганская "Заря". Кроме этой команды, Яксманицкий выступал за донецкий "Шахтер" (1996-1999), алчевскую "Сталь" (аренда в 1998 году), донецкий "Металлург" (1999-2004), "Кривбасс" (2004 и 2006) и "Ильичевец" (Мариуполь) (2004-2006). В его активе — победа в Кубке Украины (1996/1997), три серебряных медали (1997; 1998; 1999) и две бронзовые медали чемпионата Украины (2002; 2003).

Ранее Фокус рассказывал, что Мариуполь покинули последние журналисты, которые работали в городе с начала войны. Корреспонденту и фотографу пришлось работать под прикрытием во время съемок в больнице.

Также накануне стало известно, что глава Министерства иностранных дел Греции хочет отправиться с гуманитарной миссией в Мариуполь. По меньшей мере десять этнических греков были убиты и несколько ранены с тех пор, как РФ начала уничтожать портовый город.