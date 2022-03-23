За лайк поста Плющенко: фигуристку Анастасию Шаботову исключили из состава сборной Украины

На Олимпиаде в Пекине 16-летняя фигуристка выступала под композицию "Щедрик" в костюме с украинским орнаментом.

Министерство молодежи и спорта Украины исключило из состава национальной сборной по фигурному катанию Анастасию Шаботову, сообщается на официальном сайте Украинской федерации фигурного катания.

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Вице-президент организации Даниль Амирханов сообщил, что Федерация не принимает таких решений, они в компетенции Министерства молодежи и спорта. Именно это ведомство отстранило натурализованную спортсменку.

Причиной, по которой Шаботову исключили из сборной, не озвучивается, однако, ранее стало известно, что она поставила лайк публикации российского фигуриста Евгения Плющенко на публикацию в Instagram, в которой он поддерживает военную агрессию России против Украины. По словам 40-летнего фигуриста, "специальная операция в Украине была неизбежна". Анастасия Шаботова успела убрать свое одобрение позиции Плющенко, но скандал оказался неизбежным. Спортсменку сразу осудили ее партнерши по сборной Украины: Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева.

Отметим, что Анастасия Шаботова родилась в Москве, а за сборную Украины начала выступать два года назад. Она получила известность во время зимних Олимпийских игр в Пекине, где выступала в вышиванке под композицию "Щедрик". Успехов на Олимпиаде девушка не снискала, а по прилету в Украину пообещала успешно выступить на чемпионате мира, который проходит с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Но Шаботова снялась с соревнований, несмотря на то, что этот чемпионат должен был быть дебютным в ее карьере.

После возвращения с Олимпийских игр в Пекине, Анастасия Шаботова рассказала корреспонденту Фокуса о том, как был выстроен ее номер на Олимпиаде-2022, который понравился украинцам.