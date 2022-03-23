За лайк поста Плющенка: фігуристку Анастасію Шаботову виключили зі складу збірної України

На Олімпіаді в Пекіні 16-річна фігуристка виступала під композицію "Щедрик" у костюмі з українським орнаментом.

Міністерство молоді та спорту України виключило зі складу національної збірної з фігурного катання Анастасію Шаботову, повідомляється на офіційному сайті Української федерації фігурного катання.

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Віцепрезидент організації Даніль Амірханов повідомив, що Федерація не ухвалює таких рішень, вони в компетенції Міністерства молоді та спорту. Саме це відомство відсторонило натуралізовану спортсменку.

Причиною, через яку Шаботову виключили зі збірної, не озвучується, однак раніше стало відомо, що вона поставила лайк публікації російського фігуриста Євгена Плющенка на публікацію в Instagram, у якій він підтримує військову агресію Росії проти України. За словами 40-річного фігуриста, "спеціальна операція в Україні була неминуча". Анастасія Шаботова встигла прибрати своє схвалення позиції Плющенка, але скандал виявився неминучим. Спортсменку одразу засудили її партнерки зі збірної України: Анастасія Архіпова та Таїсія Спесивцева.

Зазначимо, що Анастасія Шаботова народилася в Москві, а за збірну України почала виступати два роки тому. Вона здобула популярність під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, де виступала у вишиванці під композицію "Щедрик". Успіхів на Олімпіаді дівчина не здобула, а після прильоту в Україну пообіцяла успішно виступити на чемпіонаті світу, що проходить із 21 по 27 березня у французькому Монпельє. Але Шаботова знялася зі змагань, незважаючи на те, що цей чемпіонат мав бути дебютним у її кар'єрі.

Після повернення з Олімпійських ігор у Пекіні Анастасія Шаботова розповіла кореспондентові Фокусу. про те, як було збудовано її номер на Олімпіаді-2022, який сподобався українцям.