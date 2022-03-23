Футболистам из Украины запретили играть в Бундеслиге

Такое решение объясняется соблюдением принципа спортивной честности в оставшихся матчах сезона сезона 2021/2022.

Несмотря на то, что Международная федерация футбола позволила футболистам из украинских клубов свободно переходить в другие команды, руководство немецкой Бундеслиги все же было против такой инициативы. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

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Из-за начала активной фазы войны в Украине в начале марта ФИФА позволила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами и до 7 апреля заключать соглашения с зарубежными.

Эту идею не поддержал Немецкий футбольный союз. В Германии футболистам из Украины не разрешили участвовать в официальных матчах Бундеслиги, Кубка Германии или матчах низких дивизионов. В случае трансфера в какую-либо из немецких команд футболистам Украинской Премьер-лиги разрешат выходить на поле за немецкие команды только в товарищеских матчах и поддерживать форму на тренировках.

Такое решение объясняется соблюдением принципа спортивной честности в оставшихся матчах сезона сезона 2021/2022.

Ранее Фокус сообщал, что бразильские футболисты донецкого "Шахтера" вернулись на родину и находят себе новые клубы. Жуниор Мораес устроился в "Коринтиансе". Контракт бразильского украинца с "Шахтером" истекал в конце сезона 2021/2022.

Еще один беглый бразилец Маркос Антонио заключил контракт с "Фламенго". Сообщается, что 21-летний хавбек проведет в аренде в бразильском клубе до конца года.