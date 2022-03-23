Футболістам із України заборонили грати в Бундеслізі

Таке рішення пояснюється дотриманням принципу спортивної чесності в матчах сезону сезону 2021/2022, що залишилися.

Незважаючи на те, що Міжнародна федерація футболу дозволила футболістам із українських клубів вільно переходити в інші команди, керівництво німецької Бундесліги все ж таки було проти такої ініціативи. Про це повідомляє пресслужба Німецької футбольної спілки.

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Через початок активної фази війни в Україні на початку березня ФІФА дозволила іноземним гравцям і тренерам в односторонньому порядку призупиняти контракти з українськими клубами та до 7 квітня укладати угоди із закордонними.

Цю ідею не підтримав Німецький футбольний союз. У Німеччині футболістам із України не дозволили брати участь в офіційних матчах Бундесліги, Кубку Німеччини чи матчах низьких дивізіонів. У разі трансферу до будь-якої з німецьких команд футболістам Української Прем'єр-ліги дозволять виходити на поле за німецькі команди лише в товариських матчах і підтримувати форму на тренуваннях.

Таке рішення пояснюється дотриманням принципу спортивної чесності в матчах сезону сезону 2021/2022, що залишилися.

Раніше Фокус повідомляв, що бразильські футболісти донецького "Шахтаря" повернулися на батьківщину та знаходять собі нові клуби. Жуніор Мораєс влаштувався в "Корінтіансі". Контракт бразильського українця із "Шахтарем" спливав наприкінці сезону 2021/2022.

Ще один утікач-бразилець Маркос Антоніо уклав контракт із "Фламенго". Повідомляється, що 21-річний хавбек проведе в оренді в бразильському клубі до кінця року.