Футболіст "Шахтаря" повернувся до Бразилії та близький до переходу у "Фламенгу"

За інформацією жураналістів, "гірники" погодилися віддати 21-річного півзахисника в оренду до кінця року із правом викупу.

Після масштабного вторгнення російських військ до України бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Маркос Антоніо повернувся на батьківщину і найближчим часом може поповнити склад "Фламенгу". "Гірники" погодилися віддати 21-річного півзахисника в оренду до кінця року. Про це повідомляє Lance.

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Угода Макроса Антоніо із "Шахтарем" діє до липня 2025 року. Однак він уже може підписати контракт з іншим клубом після того, як ФІФА дозволила розривати договори іноземним спортсменам, які виступають у Росії та Україні. В керівництва бразильського клубу буде можливість викупити половину трансферних прав на Антоніо за 5 млн євро.

Раніше "Фламенгу" скористався ситуацією, що склалася, і залучив до своїх лав захисника московського "Локомотива" Пабло Кастро.

Маркос Антоніо розпочав професійну кар'єру в юнацьких командах "Атлетіку Паранаенсі". В липні 2018 року він домовився про перехід до португальського "Ешторіла", але після виступів на молодіжному Чемпіонаті Південної Америки скаути донецького "Шахтаря" підписали перспективного півзахисника за 3,5 млн євро.

У складі "гірників" Антоніо зіграв 101 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач. Цього сезону восьмий номер команди Роберто Де Дзербі виходив на поле у 28 матчах, у 16 з них — у стартовому складі. На його рахунку три м'ячі та один асистент у поточному сезоні.

Раніше Фокус повідомляв, що Маркос Антоніо звинуватив керівництво "гірників" у недостатньо активних діях щодо евакуації. За його словами, повернення команди зі зборів у Туреччині було передчасним і футболісти відмовляли керівництво від перельоту назад до України.