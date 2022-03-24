"Россиян нужно наказывать жестче": Артем Беседин призвал усилить давление на агрессора

Футболист сборной Украины считает, что российские спортсмены должны нести ответственность за военную агрессию своей страны.

Нападающий футбольного клуба "Динамо" (Киев) Артем Беседин выразил мнение, что санкционное давление на российских спортсменов ослаблять не стоит. Об этом футболист сказал в интервью изданию Tribuna.com.

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По мнению Беседина, те россияне, которые продолжают молчать о преступлениях путинского режима в Украине, могли бы доказывать руководителям страны, что они совершают ошибку.

"Нужно наказывать их как можно жестче. На самом деле также больно смотреть, как известные российские спортсмены закрывают все глаза и делают вид, что ничего не происходит. У нас умирают дети, женщины, пожилые люди – гражданское население. И за это кто должен отвечать. А живущие в России спортсмены и звезды могли бы доказывать своему руководству, что так делать нельзя", — сказал Артем Беседин.

26-летний футболист считает, что есть ряд лиц, которые говорят о преступлении России, но ничего не делают, чтобы их предотвратить. В то же время, нападающий "Динамо" уверен в скорой победе Украины.

Напомним, что Артем Беседин пропустил всю осеннюю часть чемпионата Украины из-за травмы, которую он получил во время матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Игрок шведской сборной, атаковавший Беседина, получил красную карточку, а сборная Украины получила численное преимущество.

Ранее экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал президента России Владимира Путина убийцей и отметил, что отношения между Украиной и Россией никогда не будут прежними. Шевченко также поддерживает полный запрет на участие в международных соревнованиях для спортсменов из России.