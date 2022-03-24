"Росіян треба карати жорсткіше": Артем Бєсєдін закликав посилити тиск на агресора

Футболіст збірної України вважає, що російські спортсмени мають відповідати за військову агресію своєї країни.

Нападник футбольного клубу "Динамо" (Київ) Артем Бєсєдін висловив думку, що санкційний тиск на російських спортсменів послаблювати не варто. Про це футболіст сказав в інтерв'ю виданню Tribuna.com.

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На думку Бєсєдіна, ті росіяни, які продовжують мовчати про злочини путінського режиму в Україні, могли б доводити керівникам країни, що вони помиляються.

"Потрібно карати їх якомога жорсткіше. Насправді також боляче дивитися, як відомі російські спортсмени заплющують усі очі й вдають, що нічого не відбувається. В нас помирають діти, жінки, люди похилого віку — цивільне населення. І за це хтось повинен відповідати. А спортсмени й зірки, які живуть у Росії, могли б доводити своєму керівництву, що так робити не можна", — сказав Артем Бєсєдін.

26-річний футболіст вважає, що є кілька осіб, які говорять про злочин Росії, але нічого не роблять, щоб його зупинити. Водночас нападник "Динамо" впевнений у швидкій перемозі України.

Нагадаємо, що Артем Бєсєдін пропустив усю осінню частину чемпіонату України через травму, яку він отримав під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Гравець шведської збірної, який атакував Бєсєдіна, отримав червону картку, а збірна України — чисельну перевагу.

Раніше ексголовний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею та зазначив, що відносини між Україною та Росією ніколи не будуть як раніше. Шевченко також підтримує повну заборону на участь у міжнародних змаганнях для спортсменів із Росії.