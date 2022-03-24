"Не мог поступить иначе": Лидер сборной Польши одним из первых отказался играть в России

Футболист назвал это личным моральным решением, отметив, что не мог поступить иначе, потому что российские военные убивают мирных жителей, в том числе детей.

Ключевой полузащитник сборной Польши по футболу последних лет Гжегож Крыховяк признал, что решение разорвать контракт с российским "Краснодаром" далось нелегко, но все же такой шаг был предсказуем. Об этом сообщает Wprost.

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"Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, будут огромными, — пояснил Крыховяк. — Гибнут люди, дети. На это сложно смотреть, я просто не мог поступить иначе, поэтому ушел".

Футболист назвал это личным моральным решением. "Я внутри ощущал, что это просто нужно. С полным пониманием последствий, которые могли на меня свалиться", — объяснил Крыховяк.

Но все же он отрицает, что по его инициативе легионеры начали уезжать из Краснодара. По словам футболиста, он никого не уговаривал уйти. Большая часть иностранных игроков решила приостановить свои контракты и уехать из клуба. Первым соглашение с клубом из одноименного города разорвал немецкий тренер Даниэль Фарке.

Теперь полузащитник сборной Польши, также известный по выступлениям в составе испанской "Севильи" и французского "ПСЖ", до конца сезона будет выступать за афинский "АЕК". Он воспользовался специальным трансферном регламентом, который ввела ФИФА, чтобы позволить футболистам российских и украинских команд сменить клуб до 1 апреля.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии и Англии решили отказаться от идеи приглашения футболистов из Украины посреди сезона. Представители АПЛ и Серии А, несмотря на разрешение ФИФА, решили не предоставлять игровую практику украинским спортсменам, бегущим от войны.