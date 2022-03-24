"Не міг зробити інакше": Лідер збірної Польщі одним із перших відмовився грати в Росії

Футболіст назвав це особистим моральним рішенням, зазначивши, що не міг зробити інакше, бо російські військові вбивають мирних жителів, зокрема дітей.

Ключовий півзахисник збірної Польщі з футболу останніх років Гжегож Крихов'як визнав, що рішення розірвати контракт із російським "Краснодаром" далося нелегко, але все ж таки цей крок передбачуваний. Про це повідомляє Wprost.

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"Наслідки війни для всього світу, особливо для України, будуть величезними, — пояснив Крихов'як. — Гинуть люди, діти. На це важко дивитися, я просто не міг зробити інакше, тому пішов".

Футболіст назвав це особистим моральним рішенням. "Я всередині відчував, що це просто потрібно. З повним розумінням наслідків, які могли на мене звалитися", — пояснив Крихов'як.

Але все ж таки він заперечує, що з його ініціативи легіонери почали їхати з Краснодара. За словами футболіста, він нікого не вмовляв піти. Більшість іноземних гравців вирішила призупинити свої контракти та виїхати з клубу. Першим угоду з клубом з однойменного міста розірвав німецький тренер Даніель Фарке.

Тепер півзахисник збірної Польщі, також відомий за виступами в складі іспанської "Севільї" та французького "ПСЖ", до кінця сезону виступатиме за афінський "АЕК". Він скористався спеціальним трансферним регламентом, який запровадила ФІФА, щоб дозволити футболістам російських та українських команд змінити клуб до 1 квітня.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії та Англії вирішили відмовитись від ідеї запрошення футболістів з України посеред сезону. Представники АПЛ та Серії А, попри дозвіл ФІФА, вирішили не надавати ігрову практику українським спортсменам, які тікають від війни.