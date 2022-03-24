В Італії та Англії не хочуть бачити футболістів з України

Італійські та англійські футбольні чиновники вирішили не надавати ігрову практику спортсменам, що тікають від війни, щоб не нашкодити конкуренції в чемпіонатах.

Федерація футболу Італії, всупереч дозволу ФІФА реєструвати футболістів з України та РФ у воєнний час, заборонила місцевим клубам залучати нових гравців у розпал сезону. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

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Спілка європейських футбольних асоціацій привітала ідею ФІФА дозволити клубам Європи поповнити свої склади двома гравцями з УПЛ та РПЛ.

Проте італійські футбольні чиновники вирішили не шкодити конкуренції чемпіонату і не змінювати правила, хоч і з поважної причини.

Так клуби Серії А не зможуть зареєструвати нових гравців з України та РФ, як і будь-яких інших, до відкриття літнього трансферного вікна.

АПЛ теж не реєструватиме футболістів з УПЛ

Англійська Прем'єр-ліга наслідувала приклад Італії та Німеччини й відмовилася реєструвати гравців з України. Футбольне керівництво Англії не хоче шкодити спортивній складовій свого найвищого дивізіону. Повідомляють також, що навіть якби АПЛ підтримала ідею ФІФА та УЄФА, більша частина з 20 клубів все одно не змогла б залучити нових гравців, оскільки їхні склади й так переповнені.

За принципом "хоч би чого не вийшло" і німецька Бундесліга відмовилася від футболістів з України. Пояснення все те саме: не зашкодити спортивній складовій.

Іспанія — єдиний топчемпіонат, де ще приймають українців

Іспанська "Ла-Ліга" поки що залишається єдиним чемпіонатом великої четвірки, де вихідці з УПЛ могли б продовжити свою кар'єру після того, як РФ розв'язала війну в Україні та розбомбила деякі футбольні стадіони.

Раніше Фокус повідомляв, що нападник "Динамо" Київ Артем Бєсєдін закликав жорсткіше покарати Росію. На думку футболіста української збірної, певна частка відповідальності за воєнні злочини, які чинить керівництво РФ в Україні, має лягти й на плечі місцевих спортсменів. Бєсєдін вважає, що ті росіяни, які продовжують мовчати, теоретично могли б вплинути на громадську думку та, можливо, рішення кремлівського керівництва.