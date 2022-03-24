В Италии и Англии не хотят видеть футболистов из Украины

Итальянские и английские футбольные чиновники решили не предоставлять игровую практику бегущим от войны спортсменам, дабы не навредить конкуренции в чемпионатах.

Федерация футбола Италии, вопреки разрешению ФИФА регистрировать футболистов из Украины и РФ в военное время, запретила местным клубам привлекать новых игроков в разгар сезона. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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Союз европейских футбольных ассоциаций приветствовал идею ФИФА разрешить клубам Европы пополнить свои составы двумя игроками из УПЛ и РПЛ.

Однако итальянские футбольные чиновники решили не вредить конкуренции чемпионата и не менять правила, хотя и по уважительной причине.

Таким образом, клубы Серии А не смогут зарегистрировать новых игроков из Украины и РФ, как и любых других, до открытия летнего трансферного окна.

АПЛ тоже не будет регистрировать футболистов из УПЛ

Английская Премьер-лига последовала примеру Италии и Германии и отказалась регистрировать игроков из Украины. Футбольное руководство Англии не хочет вредить спортивной составляющей своего высшего дивизиона. Сообщается также, что даже если бы АПЛ поддержала идею ФИФА и УЕФА, большая часть из 20 клубов все равно не смогла бы привлечь новых игроков, поскольку их составы и без того переполнены.

По принципу "как бы чего не вышло" и немецкая Бундеслига отказалась от футболистов из Украины. Объяснение все то же: не навредить спортивной составляющей.

Испания — единственный топ-чемпионат, где еще принимают украинцев

Испанская "Ла-Лига" пока остается единственным чемпионатом большой четверки, где выходцы из УПЛ могли бы продолжить свою карьеру после того, как РФ развязала войну в Украине и разбомбила некоторые футбольные стадионы.

Ранее Фокус сообщал, что нападающий "Динамо" Киев Артем Беседин призвал жестче наказать Россию. По мнению футболиста украинской сборной, определенная доля ответственности за военные преступления, которые совершает руководство РФ в Украине, должна лечь и на плечи местных спортсменов. Беседин считает, что те россияне, которые продолжают молчать, теоретически могли бы повлиять на общественное мнение и, возможно, решение кремлевского руководства.