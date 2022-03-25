Пора заменить в мавзолее одного Владимира другим, — Хацкевич

По мнению экс-тренера "Динамо", если белорусских солдат направят в Украину, им стоит прихватить с собой черные мешки, в которых они вернутся на домой.

Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич, который оставил заметный след в истории киевского "Динамо", высказался о том, что 24 февраля разделило общество на людей и россиян. К категории последних могут добавиться еще и белорусы из-за того, что руководство страны предоставляет плацдарм ВС РФ для атак на Украину. Об этом сообщает Канал 24.

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По мнению экс-тренера "Динамо", если белорусские солдаты будут направлены в Украину, им стоит взять с собой черные мешки, в которых они вернутся на родину.

"То, что Лукашенко открыл границы для входа русской армии, сделало его соучастником, — объясняет выдающийся полузащитник "ДК". — Военная техника ездит по улицам наших городов. У нас Белая Русь – не нужно делать ее красной".

"Путин загнал украинских людей в подвалы"

По мнению Хацкевича, уже пришло время заменить в московском мавзолее одного Владимира на другого, и чем быстрее это произойдет, тем меньше будет жертв российской агрессии.

"Путин пошел еще дальше Лукашенко. Он весь мир настроил против себя, загнал украинских людей в подвалы, хоть и сам в подвале живет (высказываются предположения о том, что российский лидер скрывается в некоем защитном сооружении, бункере, — Ред.). Но если в Украине люди выйдут из подвалов и начнут строить свою страну, то он уже свою жизнь проведет в подвале", — считает Хацкевич.

"Россию ждет гражданская война"

Хацкевич предсказывает гражданскую войну в РФ. Россия — страна, которая ночью напала на Украину, и об этом здесь всегда будут помнить.

"Во всех книгах истории Россию будут называть агрессором, лишившим людей жизни и будущего. Но они и своих людей наказали, многие поколения будут ненавидеть друг друга, в России куча культур и национальностей. У них начнется гражданская война, если они не примут категорические решения", — считает футбольный тренер.

Ранее Фокус сообщал, что лидер полузащиты сборной Польши последних лет Гжегож Крыховяк, который одним из первых решил уехать из РФ после 24 февраля, сказал, что это было очевидным решением, потому что в Украине гибнут мирные жители, в том числе дети.