Настав час замінити в мавзолеї одного Володимира іншим, — Хацкевич

На думку екстренера "Динамо", якщо білоруських солдатів направлять до України, їм варто прихопити із собою чорні мішки, у яких вони повернуться додому.

Білоруський футбольний спеціаліст Олександр Хацкевич, який залишив помітний слід в історії київського "Динамо", висловився про те, що 24 лютого поділило суспільство на людей та росіян. До категорії останніх можуть додатись ще й білоруси через те, що керівництво країни надає плацдарм ЗС РФ для атак на Україну. Про це повідомляє Канал 24.

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На думку екстренера "Динамо", якщо білоруські солдати будуть направлені в Україну, їм варто взяти із собою чорні мішки, у яких вони повернуться на батьківщину.

"Те, що Лукашенко відкрив кордони для входу російської армії, зробило його співучасником, — пояснює видатний півзахисник "ДК". — Військова техніка їздить вулицями наших міст. У нас Біла Русь – не треба робити її червоною".

"Путін загнав українських людей у підвали"

На думку Хацкевича, уже настав час замінити в московському мавзолеї одного Володимира іншим, і чим швидше це станеться, тим менше буде жертв російської агресії.

"Путін пішов ще далі за Лукашенка. Він увесь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоч і сам у підвалі живе (висловлюються припущення про те, що російський лідер ховається в якійсь захисній споруді, бункері, — Ред.). Але якщо в Україні люди вийдуть з підвалів та почнуть будувати свою країну, то він уже своє життя проведе в підвалі", — вважає Хацкевич.

"На Росію чекає громадянська війна"

Хацкевич передбачає громадянську війну в РФ. Росія — країна, яка вночі напала на Україну, і про це тут завжди пам'ятатимуть.

"У всіх книгах історії Росію називатимуть агресором, який позбавив людей життя і майбутнього. Але вони і своїх людей покарали, багато поколінь ненавидітимуть одне одного, у Росії купа культур і національностей. У них почнеться громадянська війна, якщо вони не ухвалять категоричних рішень", — вважає футбольний тренер.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер півзахисту збірної Польщі останніх років Гжегож Крихов'як, який одним з перших вирішив виїхати з РФ після 24 лютого, сказав, що це було очевидним рішенням, бо в Україні гинуть мирні жителі, зокрема діти.