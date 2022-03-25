"В максимально издевательском стиле": СМИ мстят Западу за российских спортсменов

Журналистам из РФ советуют не придерживаться профессиональной этики, рассказывая об "идиотских подиумах с иностранных турниров" по фигурному катанию и гимнастике.

Россия исключена из мирового спортивного сообщества. Футболистам, баскетболистам и прочим спортсменам и спортсменкам из РФ запрещено участвовать в международных соревнованиях и представлять свою страну. В этом они винят коллективный Запад, который якобы несправедливо с ними поступает. Как стало известно журналистам, руководство российского спортивного телеканала "Матч ТВ", который в прошлом возглавляла Тина Канделаки, советует особым образом освещать соревнования, из которых исключены россияне. Об этом сообщил журналист Алексей Андронов в своем Telegram-канале.

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[ + – ] Фото: ТАСС | Съемки в студии "Матч ТВ"

В новых инструкциях по каналам системы "Матч" советуется максимально издевательски рассказывать о таких турнирах.

"Рубрика "Они без нас". Фигурка, гимнастика, синхронное плавание, бенди — отслеживать идиотские подиумы с иностранных турниров. Подавать в максимально издевательском стиле", — по словам Андропова, это прямая цитата.

"Но спорт — он же вне политики, правда, Тинатин?" — задается журналист риторическим вопросом, обращаясь к гендиректору канала.

FIDE "врасКарячку"

[ + – ] Фото: LETA | Съемки в студии "Матч ТВ"

Если почитать недавние посты в соцсетях заместителя генерального директора "Газпром-медиа" Тинатин Канделаки, можно отметить, что они выдержаны именно в упомянутой тональности. На днях она высказалась в поддержку шахматиста Сергея Карякина, который публично поддержал российское вторжение в Украину, за что был на полгода дисквалифицирован ФИДЕ. Уроженец Симферополя Карякин в 2009 году принял российское гражданство.

По словам Канделаки, в 2014 году шахматист поддержал решение крымчан войти в состав России, а теперь — официально, в письменном заявлении — и "военную операцию" ВС РФ.

"Потому и стоит вся ФИДЕ "врасКарячку" — и дождется параллельной себе версии, как и предложил Сергей", — написала Канделаки, упомянув о том, что шахматист намерен создать альтернативную версию ФИДЕ.

Ранее Фокус сообщал, что нападающий Артем Беседин, во многом благодаря которому сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, высказался за усиление санкций в отношении российских спортсменов. По словам динамовца Киева, спортсмены из РФ должны тоже ощутить ответственность за военную агрессию своей страны, как и кремлевское руководство.