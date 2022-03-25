"У максимально знущальному стилі": росЗМІ мстять Заходу за російських спортсменів

Журналістам із РФ радять не дотримуватися професійної етики, розповідаючи про "ідіотські подіуми з іноземних турнірів".

Росія виключена зі світової спортивної спільноти. Футболістам, баскетболістам та іншим спортсменам і спортсменкам із РФ заборонено брати участь у міжнародних змаганнях і представляти свою країну. У цьому вони звинувачують колективний Захід, який нібито несправедливо з ними чинить. Як стало відомо журналістам, керівництво російського спортивного телеканалу "Матч ТВ", який очолювала в минулому Тіна Канделакі, радить по-особливому висвітлювати змагання, з яких виключені росіяни. Про це повідомив журналіст Олексій Андронов у своєму Telegram-каналі.

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[ + – ] Фото: ТАСС | Зйомки в студії "Матч ТВ"

У нових інструкціях каналам системи "Матч" радять максимально знущально розповідати про такі турніри.

"Рубрика "Вони без нас". Фігурка, гімнастика, синхронне плавання, бенді — відстежувати ідіотські подіуми з іноземних турнірів. Подавати в максимально знущальному стилі", — за словами Андропова, це пряма цитата.

"Але спорт — він же поза політикою, щоправда, Тінатін?" — ставить риторичне запитання журналіст, звертаючись до гендиректорки каналу.

FIDE "врасКарячку"

[ + – ] Фото: LETA | Зйомки в студії "Матч ТВ"

Якщо почитати нещодавні пости в соцмережах заступниці генерального директора "Газпром-медіа" Тінатін Канделакі, можна зазначити, що вони витримані саме в згаданій тональності. Днями вона висловилася щодо шахіста Сергія Карякіна, який публічно підтримав російське вторгнення в Україну, за що був на пів року дискваліфікований ФІДЕ. Уродженець Сімферополя Карякін у 2009 році прийняв російське громадянство.

За словами Канделакі, у 2014 році шахіст підтримав рішення кримчан увійти до складу Росії, а тепер – офіційно, у письмовій заяві – і "військову операцію" ЗС РФ.

"Тому й стоїть вся ФІДЕ "врасКарячку" — і дочекається паралельної щодо себе версії, як і запропонував Сергій", — написала Канделакі, згадавши про те, що шахіст має намір створити альтернативну версію ФІДЕ.

Раніше Фокус повідомляв, що нападник Артем Бєсєдін, багато в чому завдяки якому збірна України вийшла до чверть фіналу Євро-2020, висловився за посилення санкцій щодо російських спортсменів. За словами динамівця Києва, спортсмени з РФ повинні також відчути відповідальність за військову агресію своєї країни, як кремлівське керівництво.