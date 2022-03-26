Звезда испанской сборной Ферран Торрес советует "Барселоне" подписать Зинченко

Испанец отыграл не больше полугода с Зинченко в "Ман Сити" и теперь рекомендует менеджменту своего клуба пригласить украинца в помощь Жорди Альбе.

ФК "Барселона" по-прежнему не может рассчитывать на значительный трансферный бюджет, поэтому ищет либо свободных агентов, таких как Франк Кессье или Андреас Кристенсен, либо сравнительно недорогих футболистов. Позиция левого защитника — одна тех, которые каталонцы попытаются закрыть в летнее межсезонье. Об этом сообщает Fichajes.

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С "Барселоной" связывают будущее многих талантливых защитников, среди прочего, Хосе Гайи и Алекса Морено. Также, по некоторым данным, скауты "Барсы" пристально следят за испанцем Анхелиньо из "РБ Лейпциг", роль которого на поле по необходимости варьируется от крайнего защитника до центрального нападающего. Сообщается, что Ферран Торрес, перешедший в Барселону за 55 млн евро, посоветовал руководству клуба подписать защитника/полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

Украинец, по мнению Торреса, может стать достойной заменой Жорди Альбе, который на протяжении последних десяти лет прикрывает левый фланг обороны "Барсы". Судя по всему, возможный переход Зинченко, потерявшего место в основе "Ман Сити" в этом сезоне, не станет самым дорогостоящим для "сине-гранатовых". Боссы "горожан" намерены продать украинского футболиста, который проиграл конкуренцию португальцу Жоао Кансело.

Опыт работы с Гвардиолой поможет украинцу адаптироваться в "Барсе"

Зинченко достаточно универсален и, помимо позиции крайнего защитника, может играть опорного или атакующего хавбека. К тому же, годы, проведенные под руководством Хосепа Гвардиолы позволят с большей вероятностью успешно влиться в состав "Барселоны", которая придерживается той же игровой концепции.

Ферран Торрес провел в одной команде с Зинченко не больше полугода, но, очевидно, у них сложились хорошие отношения, и теперь звезда испанской сборной советует боссам "блауграна" подписать украинца.

Уроженец небольшого городка в Житомирской области на контракте у "Сити" с 2016 года. То, что он сумел закрепиться в команде Гвардиолы, объясняется не только и не столько футбольными скиллами, каковые у него, несомненно, имеются, но и своим оптимизмом и работоспособностью. В одном из своих интервью испанский специалист отмечал, что в то время, как большинство футболистов, по тем или иным причинам не попадающих в основу и выходят на тренировки с кислыми лицами, Зинченко упорно работает и никогда не унывает.

"Алекс забавный парень, у него отличный характер", – так отзываются о нем и Гвардиола, и Бодевейн Зенден, под чьим руководством украинец играл в "ПСВ" Эйндховен.

Ранее Фокус сообщал, что Instagram удалил пост Зинченко о Путине, которому украинский футболист пожелал нелегкой кончины после того, как тот устроил в Украине кровавую бойню.