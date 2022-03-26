Зірка іспанської збірної Ферран Торрес радить "Барселоні" підписати Зінченка

Іспанець відіграв не більш як пів року із Зінченком у "Ман Сіті" і тепер рекомендує менеджменту свого клубу запросити українця на допомогу Жорді Альбі.

ФК "Барселона", як і раніше, не може розраховувати на значний трансферний бюджет, тому шукає або вільних агентів, таких як Франк Кесс'є або Андреас Крістенсен, або відносно недорогих футболістів. Позиція лівого захисника — одна з тих, які каталонці спробують закрити в літнє міжсезоння. Про це повідомляє Fichajes.

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З "Барселоною" пов'язують майбутнє багатьох талановитих захисників, зокрема Хосе Гаї та Алекса Морено. Також, за деякими даними, скаути "Барси" уважно стежать за іспанцем Анхеліньо з "РБ Лейпциг", роль якого на полі за потребою варіюється від крайнього захисника до центрального нападника. Повідомляють, що Ферран Торрес, який перейшов до "Барселони" за 55 млн євро, порадив керівництву клубу підписати захисника/півзахисника збірної України Олександра Зінченка.

Українець, на думку Торреса, може стати гідною заміною Жорді Альбі, котрий протягом останніх десяти років прикриває лівий фланг оборони "Барси". Зважаючи на все, можливий перехід Зінченка, який втратив місце в основі "Ман Сіті" цього сезону, не стане найдорожчим для "синьо-гранатових". Боси "містян" мають на меті продати українського футболіста, який програв конкуренцію португальцю Жуану Канселу.

Досвід роботи з Гвардіолою допоможе українцеві адаптуватися в "Барсі"

Зінченко досить універсальний і, крім позиції крайнього захисника, може грати як опорний чи атакувальний хавбек. До того ж роки, проведені під керівництвом Жузепа Гвардіоли, дозволять з більшою ймовірністю успішно влитися до складу "Барселони", яка дотримується тієї ж ігрової концепції.

Ферран Торрес провів в одній команді із Зінченком не більш як пів року, але, очевидно, в них склалися добрі стосунки, і тепер зірка іспанської збірної радить босам "блауграна" підписати українця.

Уродженець невеликого містечка в Житомирській області на контракті "Сіті" з 2016 року. Те, що він зумів закріпитися в команді Гвардіоли, пояснюють не тільки й не так футбольними скілами, які в нього, безсумнівно, є, а й своїм оптимізмом і працездатністю. В одному зі своїх інтерв'ю іспанський фахівець зазначав, що тоді, коли більшість футболістів, які з тих чи інших причин не потрапляють в основу і виходять на тренування з кислими особами, Зінченко вперто працює і ніколи не засмучується.

"Алекс кумедний хлопець, у нього чудовий характер", — так відгукуються про нього і Гвардіола, і Будевейн Зенден, під чиїм керівництвом українець грав у "ПСВ" Ейндговен.

Раніше Фокус повідомляв, що Instagram видалив пост Зінченка про Путіна, в якому український футболіст побажав нелегкої смерті після того, як той влаштував в Україні криваву бійню.