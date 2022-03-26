Владелец "Спартака" Федун заявил о потере 99% состояния: у футбола в РФ большие проблемы

Бизнесмен является крупнейшим акционером российской нефтяной компании "Лукойл", акции которой обвалились на Лондонской бирже.

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил, что потерял почти все свое состояние из-за международных санкций. Об этом изданию "РБ Спорт" рассказал член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.

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23 марта исполком РФС провел заседание, на котором члены обсудили имеющиеся проблемы. По словам Владимира Афанасьева, Леонид Федун рассказал, что попал в сложную ситуацию и лишился 99% состояния.

"Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом", — прокомментировал источник.

После заседания Леонид Федун рассказал журналистам, что Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не могут лишить российские клубы членства в этих организациях, однако из-за экономических санкция спортивным командам запрещено участвовать в международных турнирах. Владимир Афанасьев допустил: исключение возможно, однако на заседании вопрос не обсуждали.

Член исполкома добавил, что в тяжелую ситуацию попали футбольные клубы по всей России:

"Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами".

Как пишет сайт sports.ru, состояние совладельцев "Спартака" Леонида Федуна и Вагита Алекперова сильно пошатнулось из-за обвала акций "Лукойла" — второй компании по объемам добычи нефти в России, оба бизнесмена были ее крупнейшими акционерами. По состоянию на 2 марта рыночная капитализация "Лукойла" составила $502 млн, тогда как еще в январе достигала $59,3 млрд.

В комментарии телеканалу "Матч ТВ" 2 марта Леонид Федун заявил, что продолжит спонсировать "Спартак", несмотря на большие финансовые проблемы. Не удивительно, ведь ранее он оценивал футбольный клуб в $1 млрд.

Ранее писали, что CAS оставил в силе запрет на участие в турнирах футбольных клубов из России. Из-за вторжения ВС РФ в Украину многие страны отказались участвовать в матчах с российскими командами, а московский "Спартак" исключили из Лиги Европы. Руководство ФИФА решает, будет ли Россия участвовать в Чимпионате мира 2022.