Власник "Спартака" Федун заявив про втрату 99% статків: у футболу у РФ великі проблеми

Бізнесмен є найбільшим акціонером російської нафтової компанії "Лукойл", акції якої обвалилися на Лондонській біржі.

Власник московського футбольного клубу "Спартак" Леонід Федун заявив, що втратив майже всі свої статки через міжнародні санкції. Про це виданню "РБ Спорт" розповів член виконавчого комітету Російського футбольного союзу (РФС) Володимир Афанасьєв.

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23 березня виконком РФС провів засідання, на якому члени обговорили наявні проблеми. За словами Володимира Афанасьєва, Леонід Федун розповів, що потрапив у складну ситуацію та втратив 99% статків.

"Це його приватні гроші, це б'є по його кишені. Але ЦСКА — теж приватний клуб. Так, його фінансує Гінер разом з ВЕБ. І ЦСКА, і банк перебувають під санкціями. Але Євген Леннорович не сумує і навіть не заїкався про це", — прокоментувало джерело.

Після засідання Леонід Федун розповів журналістам, що Міжнародна федерація футболу (FIFA) та Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) не можуть позбавити російські клуби членства в цих організаціях, проте через економічні санкції спортивним командам заборонено брати участь у міжнародних турнірах. Володимир Афанасьєв припустив: виняток можливий, проте на засіданні питання не обговорювали.

Член виконкому додав, що в тяжку ситуацію потрапили футбольні клуби у всій Росії:

"Ніхто не каже, що відбувається з першим та другим дивізіонами. Там взагалі кранти. Ніхто про це просто не заявляє. Але там усі клуби державні, їх фінансують регіони".

Як пише сайт sports.ru, статки співвласників "Спартака" Леоніда Федуна та Вагіта Алекперова сильно похитнулися через обвал акцій "Лукойлу" — другої компанії за обсягами видобутку нафти в Росії, обидва бізнесмени були її найбільшими акціонерами. Станом на 2 березня ринкова капіталізація "Лукойлу" склала $502 млн, тоді як ще в січні досягала $59,3 млрд.

У коментарі телеканалу "Матч ТВ" 2 березня Леонід Федун заявив, що продовжить спонсорувати "Спартак", попри великі фінансові проблеми. Не дивно, адже раніше він оцінював футбольний клуб у $1 млрд.

Раніше писали, що CAS залишив чинною заборону на участь у турнірах футбольних клубів із Росії. Через вторгнення ЗС РФ в Україну багато країн відмовилися брати участь у матчах із російськими командами, а московський "Спартак" виключили з Ліги Європи. Керівництво ФІФА вирішує, чи Росія братиме участь у чемпіонаті світу 2022 року.